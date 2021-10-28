畢馬威指亞太區風險投資強勁　惟內地受監管法規改變拖累有所放緩

畢馬威第三季報告顯示，今年風險投資幾乎再創新高，分別達2,616宗和481億美元，僅次於2018年第二季度，成為歷來投資額第二高季度。

報告指，去年上半年大幅滑落後，亞太區風險投資生態系統已強勁復甦，隨着疫情減退，亞太區的初創生態系統保持活躍，風險投資交易可能再度以近期的高增速上揚。

中國方面，今年第三季度錄得237億美元的風險投資額，期內風險投資和上市活動均有所放緩，部分原因為政府針對教育科技和金融科技等特定行業推出新的政策和監管法規，而中國在2021年第三季度頒布中國企業在海外上市的新實施綱要，包括加強監督和改善海外數據傳輸和數據安全的監管法規。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人査瑋亮表示，中國在2021年第三季度的風險投資表現與2021年第二季度相似。政府公佈戰略優先項目後，初創硬件公司正吸引越來越多中國風險投資者的注意。2021年上半年，初創硬件公司吸引了超過55億美元的投資額。2021年第三季度的增幅更顯著，所有跡象顯示投資表現在第四季度將保持強勁。

監管法規變動 風險投資者態度謹慎

畢馬威中國科技行業、媒體及娛樂、電信業審計主管合夥人盧鶤鵬補充，由於市場近期發生的一些監管法規變動，中國的風險投資者目前的態度謹慎，尤其是與金融科技、教育培訓和海外上市相關的領域。投資者主要對某些領域保持謹慎態度，其他領域，例如醫療科技、硬件和消費品市場解決方案在中國仍吸引着相當多的投資。