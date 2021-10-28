中石油第三季按年少賺45%　首三季則多賺逾6倍

中國石油（0857）公布截至今年9月底止，第三季歸屬母公司股東淨利潤為220.89億元（人民幣‧下同），按年跌44.8%，營業收入為6,837.6億元，增幅為37.5%。

在今年首三季歸屬股東淨利潤為751.26億元，按年增646.3%；營業收入為1.88萬億元，增31.8%。

公司指出期內在內地原油產量為5.61億桶，按年增0.3%，可銷售天然氣產量為3,136.6十億立方英呎，按年增7.9%，油氣當量產量為10.84億桶，按年增3.8%。海外市場原油產量為1億桶，按年降28.7%；可銷售天然氣產量為143.9十億立方英呎，按年跌16.6%，油氣當量為1.248億桶，按年降26.6%。

期內整體產量為12.09億桶油當量，按年跌0.4%。

煉油與化工業務轉虧為盈

公司指出期內勘探與生產板塊實現營業收入為4,874.79億元，按年增25.8%；實現經營利潤為583.69億元，增幅為191.8%。

煉油與化工業務方面，營業收入為7,058.1億元，增長22%；實現經營利潤為319.9億元，按年轉虧為盈。

銷售業務方面，實現營業收入為1.56萬億元，增長37.8%；實現經營利潤87.76億元，轉虧為盈；天然氣與管道業務實現營業收入為2,850.23億元，按年增長10.3%，實現經營利潤為367.15億元，按年降36.4%，若剔除今年及去年管道重組收益影響，按年增55.1%。

公司又指出，期內資本開支為1,693.78億元，增2%。