美股收市｜指數齊升　蘋果、亞馬遜財報遜預期 　盤後跌逾4%

美股三大指數周四報升，剛剛改名爲META的Facebook公司（FB）股價收市升1.5%。而在公佈令人失望的季度收益報告後，蘋果（AAPL）和 亞馬遜（AMZN）股價均在盤後交易中下跌 4% 以上。中概股方面盤前大跌3成的富途（FUTU）收復失地，收市報跌12.7% 。港股預託證券方面，中信、比亞迪、百威亞太對比本港收市價分別有3%-4%不等的跌幅。



美股收市，道指上漲238.74點或0.67%，報35729.43點；標普500指數漲44.79點或0.98%，報4596.47點；納指漲212.3點或1.39%，報15448.1點。

成分股由醫藥股領跑，默克藥廠（MRK）與雷傑納榮製藥（REGN）分別報升6%。Ebay墊底大跌6.76%。前一天跌了近7%的Visa (V)周四再跌2.75%。

收市報升2.5%的蘋果（AAPL） 盤後公佈財報，盤後交易時段股價一度倒跌5%。季度銷售低於預期，CEO庫克稱供應側限制令公司損失60億美元。

電子商務巨頭亞馬遜公佈第三季度每股收益為 6.12 美元，嚴重低於8.92 美元預期，股價在盤後交易中下跌 4% 以上。

星巴克季度收入也低於預期，股價在盤後交易中下跌了 2% 以上。