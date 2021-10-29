平保六連跌　港股10月最後一個交易日低收　惟全月升802點

美股三大指數周四表現向好，惟盤後重磅股蘋果公司公布業績後，股價應聲下挫，拖累三大指數期貨走弱。港股跟隨美股期貨低走，早段低開88點。



【16:18】港股失守25400點

港股在10月份最後一個交易日低收，失守25400點，惟仍高於50天平均線（今日處於25314點）。縱觀整個10月，大市升802點。

恒指收市報25377點，跌178點，國指收市報8961點，跌90點，科指最新報6375點，跌69點，成交額為1,262.7億元。

昨日勁升逾8%的百威亞太（1876），今日延續升勢，收市報21.45元，升3.9%。其他零售股方面，萬洲（0288）最新報3%，收市報5.46元，蒙牛（2319）收市報49.55元，升1.2%。

可是昨日受到配股消息拖累的李寧（2331），今日仍低收，收市報86.5元，跌1%；安踏（2020）收市報121.6元，跌1%。海底撈（6862）連跌第7個交易日，收市報21.8元，跌3.3%。

公用股亦為投資者追捧，中華煤氣（0003）收市報12.1元，升2.4%，長江基建（1038）報46.9元，升1.8%，電能（0006）報47.45元，升1.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）收市報7.31元，跌1.2%，中海外（0688）跌1%，收市報17.16元，恒大（3333）收市報2.32元，跌3.7%，佳兆業（1638）則逆市高收，報1.2元，升0.8%。

內險股紛紛低收，平保（2318）收市報55.9元，跌4.2%，國壽（2628）收市報13.56元，跌3.1%，太保（2601）收市報24元，跌3.4%。

【15:26】恒指最新報25388點

恒指最新報25388點，跌166點，國指失守9000點，報8977點，跌75點，科指報6382點，跌65點。

普匯中金(0997)曾瀉八成，低見0.18元，最新報0.22元，瀉76.1%，成交額4,420萬元。

藍河控股﹙0498﹚公布，於10月28日，透過其全資附屬公司於公開市場上出售2,000萬股普匯中金股份，總代價為1,880萬元，相當於每股普匯中金股份平均價為0.94元。

【14:13】恒指跌182點

平保（2318）跌勢未止，最新報56元，跌4%；同業國壽（2628）跌3.7%，報13.48元，人保（1339）跌0.8%，報2.41元。

恒指最新報25373點，跌182點，國指失守9000點，報8980點，跌72點，科指報6387點，跌57點。

【13:15】恒生指數挫123點 報25432點

海底撈 （6862） 續尋底，股價連跌七日，破底低見21.7元，最新跌逾2%，報22元。

平安好醫生 （1833） 跌超14%，創上市新低，見38.15元。

【12:37】恒生指數挫114點 報25441點

恒生指數跌114點，午收市報25441點；恒生科指跌29點，報6416點；恒生國指報9013點，跌39點。

【11:20】恒生指數挫178點 報25382點

內險股走弱，國壽 （2628） 跌逾3%；平保 （2318） 跌近4%；財險 （2328） 跌0.98%；太保 （2601） 跌逾3%。

比亞迪電子 （0285） 跌幅擴大，一度低見23.15元，現跌8.72%，報23.55元；比亞迪 （1211） 跌近3%，報292.8元。

【10:20】恒生指數挫93點 報25462點

香港寬頻 （1310） 績後升逾5%，報9.43元。香港寬頻全年純利約2.07億元，按年增1.13倍。

匯安智能 （8379） 再升逾三成，破頂高見0.16元，成交116萬元。匯安智能科技此前宣布，改名「懶豬科技集團有限公司」。

【09:45】恒生指數挫208點 報25347點

滔搏﹙6110﹚績優，惟高開低走，開市初段升7.6%，惟急速「變臉」，現報9.21元，倒跌1.5%，成交額5,650萬元。

該集團截至8月底止中期股東應佔利潤14.3億元人民幣，按年增加9.29%。

【09:40】恒生指數挫221點 報25344點

啤酒股再上，百威亞太 （1876） 升逾1%；青啤 （0168） 升近8%；潤啤 （0291） 升近7%。青啤第三季純利約11.95億元人民幣，按年升6.4%。

中國平安﹙2318﹚低開後，愈跌愈有，該股現報55.3元，升5.2%，成交額5.49億元。

【09:20】恒生指數低開88點

恒生指數低開88點或0.35%，報25466點；恒生科指低開20點或0.32%，報6424點；恒生國指開報9020點，跌32點或0.36%。

騰訊（0700）開跌0.25%，報486.8元；阿里巴巴（9988）則跌0.12%，報165元；美團（3690）開跌0.29%，報271.4元；快手（1024）沒有變幅。

中國恒大 （3333） 逆市升逾1%；平保 （2318） 續跌逾2%；比亞迪 （1211） 績後跌逾2%，比亞迪電子（0285）挫近6%。