恒指跌123點　海底撈續尋底　平安好醫生挫超14%破底｜持續更新

美股三大指數周四表現向好，惟盤後重磅股蘋果公司公布業績後，股價應聲下挫，拖累三大指數期貨走弱。港股跟隨美股期貨低走，早段低開88點。



【13:15】恒生指數挫123點 報25432點

海底撈 （6862） 續尋底，股價連跌七日，破底低見21.7元，最新跌逾2%，報22元。

平安好醫生 （1833） 跌超14%，創上市新低，見38.15元。

【12:37】恒生指數挫114點 報25441點

恒生指數跌114點，午收市報25441點；恒生科指跌29點，報6416點；恒生國指報9013點，跌39點。

【11:20】恒生指數挫178點 報25382點

內險股走弱，國壽 （2628） 跌逾3%；平保 （2318） 跌近4%；財險 （2328） 跌0.98%；太保 （2601） 跌逾3%。

比亞迪電子 （0285） 跌幅擴大，一度低見23.15元，現跌8.72%，報23.55元；比亞迪 （1211） 跌近3%，報292.8元。

【10:20】恒生指數挫93點 報25462點

香港寬頻 （1310） 績後升逾5%，報9.43元。香港寬頻全年純利約2.07億元，按年增1.13倍。

匯安智能 （8379） 再升逾三成，破頂高見0.16元，成交116萬元。匯安智能科技此前宣布，改名「懶豬科技集團有限公司」。

【09:45】恒生指數挫208點 報25347點

滔搏﹙6110﹚績優，惟高開低走，開市初段升7.6%，惟急速「變臉」，現報9.21元，倒跌1.5%，成交額5,650萬元。

該集團截至8月底止中期股東應佔利潤14.3億元人民幣，按年增加9.29%。

【09:40】恒生指數挫221點 報25344點

啤酒股再上，百威亞太 （1876） 升逾1%；青啤 （0168） 升近8%；潤啤 （0291） 升近7%。青啤第三季純利約11.95億元人民幣，按年升6.4%。

中國平安﹙2318﹚低開後，愈跌愈有，該股現報55.3元，升5.2%，成交額5.49億元。

【09:20】恒生指數低開88點

恒生指數低開88點或0.35%，報25466點；恒生科指低開20點或0.32%，報6424點；恒生國指開報9020點，跌32點或0.36%。

騰訊（0700）開跌0.25%，報486.8元；阿里巴巴（9988）則跌0.12%，報165元；美團（3690）開跌0.29%，報271.4元；快手（1024）沒有變幅。

中國恒大 （3333） 逆市升逾1%；平保 （2318） 續跌逾2%；比亞迪 （1211） 績後跌逾2%，比亞迪電子（0285）挫近6%。