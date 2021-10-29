恒大已兑付另一筆美元債利息　涉逾4500萬美元　第二次避免違約

據報今日中國恒大集團再兑付一筆美元債利息，金額涉逾4,500萬美元，原定的30天寬限期將於今日（29日）到期，恒大已經第二次避免出現違約。

綜合媒體報道，中國恒大集團背負逾3,000億美元的債務，其流動性緊張引發全球憂慮，擔心可能引發系統性風險。

《紐約時報》援引一位不願透露姓名的人士說，該公司償付本應在9月29日兑付的利息。

此前，《證券時報》報道稱，恒大上周籌到8,350萬美元支付了一筆債券的利息，免於正式違約，使人進一步相信該公司或許能夠避免無序崩盤。

據恒大集團方面介紹，截至目前，中國廣州、佛山、肇慶、惠州等40多個在建樓盤已經恢復現場施工。此外，深圳、東莞、珠海、中山等地項目也正在加快施工進度，有序推進復工復產。

此前的10月22日，恒大集團董事局主席許家印在該集團復工復產專題會議上宣佈了化解風險自救的三大戰略決定，包括堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。其中，復工復產保交樓處於首要位置，「保交樓」也是目前恒大各地區公司的核心工作。