內地教育部等6部門發通知　加強校外培訓機構預收費監管工作

內地教育部門再度出招，包括教育部等6個部門發布通知，加強校外培訓機構預收費監管工作，要求嚴防妥處「退費難」﹑「捲錢跑路」等問題，又指出可結合實際採取銀行托管﹑風險保證金等方式進行監管。托管銀行不可因提供托管服務而額外收取培訓機構及學員費用，校外培訓機構要嚴格執行教育收費公示制度。

通知指出若實行預收費銀行托管，校外培訓機構要與符合條件的銀行簽訂托管協議，並報教育等主管部門備案，開立預收費資金托管專用賬戶，做到全部收費「應托管﹑盡托管」。

採取風險保證金方式的校外培訓機構，應與符合條件場的銀行簽訂協議，並報教育等主管部門備案，開立風險保證金專用賬戶，存入規定金額的保證金作為其履行培訓服務承諾及退費的資金保證。

教育部有關部門負責人指出，培訓機構一旦發生非正常停業，學員未消課的費用可從銀行如數退還，對學員及家長的利益提供最大保障。