交行首三季賺643.6億元人民幣　不良貸款餘額增5.97%

交通銀行（3328）公佈今年第三季業績，期內淨利潤為223.41億元（人民幣，下同），按年增37.85%；淨經營收入為661.59億元，增加12.75%。淨利息收入為407.58億元，增加1.5%，手續費及件用淨收入為111.83億元，增加4.4%。

今年首9個月歸屬於公司股東淨利潤643.6億元，按年上升22.1%；淨經營收入為2,002.1億元，按年升7.85%；每股盈利0.8元。

期內，利息淨收入1,192.44億元，按年增加52.3億元，增幅4.59%；在淨經營收入中的佔比59.56% ，按年下降1.86個百分點，集團指利息淨收入提升主要源自規模增長帶來的貢獻，淨利息收益率收窄1個基點至1.55厘。

期內，平均資產回報率是0.79%，淨資產收益率是10.72％。不良貸款餘額1,035.31億元，較上年末增5.97%；不良貸款率1.6%，較上年末下降0.07個百分點。

不良貸款率為1.6%

資產減值損失528.46億元，按年增1.49%，其中貸款信用減值損失481.02億元，降幅 0.91%。

管理層表示會緊密圍繞集團「一四五」戰略，以結構調整為主線，「穩中有進、穩中提質」 的經營態勢進一步鞏固。