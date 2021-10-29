中銀上季提取減值準備前淨經營收入為126億元　按季增8%

中銀香港（2388）公布截至今年9月底止第3季財務數據，期內提取減值準備前的淨經營收入為125.6億元，按季增加8%，經營支出為41.85億元，增加9.7%，提取減值準備前的經營溢利為83.72億元，增長7.2%。

中銀指出季內減值淨撥備為4.21億元，較上季減少4.38億元或5.1%，與第二季有個別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加。該行又指出，季內貸款增長較溫和，導致減值準備撥備減少。

該行又指出，今年首三季提取減值準備的淨經營收入376.07億元，按年減少12.4%，經營支出為117.67億元，增加1.3%，提取減值準備前的經營溢利為258.4億元，跌17.5%。

期內計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為246.85億元，按年減11.9%，主要由於市場利率下降，淨息差按年收窄28個基點至1.1厘。該行面對市場環境的挑戰，積極優化存款結構，推動支儲存增長，同時增加貸款及債券投資，以應對市場利率下降的負面影響。該行又指出淨服務費及佣金收入按年升16.6%至96.12億元。

減值準備淨撥備為16.03億元，按年下降17.1%，該行指出是本年預期信用損失模型參數改善，去年同期全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，宏觀性前景不確定性增加，更新預期信用損失模型參數令撥備基數較高。客戶貸款年度化信貸成本，按年跌0.03個百分點。

該行又指出資產質量良好，特定分類或減值貸款比率為0.29%。