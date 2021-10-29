Facebook改名Meta押注「元宇宙」　內地房產稅試點｜巨子一周精選

本周美國蘋果公司、Amazon及Facebook等多間科網企業發業績，當中Facebook宣布真金白銀投資100億美元，開發「元宇宙」，並正式改名為「Meta」，揭示朱克伯格繼續意欲主宰未來虛實結合世界的野心。另外，Tesla市值突破一萬億美元，與蘋果、微軟及亞馬遜睇齊。



另一方面，內地爭議多年的房產稅，終走入直路。現時上海和重慶已經作為試點城市，未來有機會在深圳、杭州、蘇州、濟南等多個城市推行，市場從持貨成本及土地供應等角度，去推論內地房價會否轉升為跌。想了解更多請點閱下列《巨子Icon》一周點評。



1、Meta｜Facebook終極押注「元宇宙」：虛實結合社交將成真？

元宇宙的特性，比較容易跟電子遊戲相結合。因此，目前主力開發及主要應用元宇宙概念的企業，通常都是遊戲公司。（閱讀更多）

2、特斯拉股價瘋漲市值突破一萬億美元 馬斯克領跑全球超級富豪榜

不同於其他那些在全球各地擁有豪宅、遊艇的超級富豪，馬斯克現在甚至都沒有一處固定的房產，在今年將特斯拉總部搬離美國加州之後，馬斯克宣佈出售在加州的所有房產，住進了德克薩斯州Starbase的一處可移動的預製房屋，(閱讀更多)

3、「房地產稅」增加持房成本 非地產股坐收漁翁之利｜巨子點評

中國A股長期不漲，很大一部分原因就是融資需求過多，流動資金供給不足，房產稅開徵後將促進資金流向股市。(閱讀更多)

4、房產稅來了 內地房價會降嗎｜巨子點評

從穩定信用的角度，中央政府也不會放任房價出現較大跌幅。從中國此前的房地產周期來看，10%左右的波動幅度能夠被市場接受。本次房產稅試點對房價的衝擊也可能被控制在10%左右。(閱讀更多)

5、箭在弦上 中國開徵房地產稅的四大猜想｜巨子點評

存量房是否會被納入的稅基問題恐怕是目前爭議最大的。由於存量房沒有被納入，稅基不夠大，稅率又不算高，僅就試點結果來看，上海和重慶的試點並不成功，(閱讀更多)

6、中國擴房產稅試點 樓價勢要受壓？ 內房專家解讀政策｜巨子點評

擴大房產稅試點是在「共同富裕」之下的房地產調節，「現時研究擴大房產稅的時機成熟，因未來內房市場的成交量快到天花板。(閱讀更多)

7、恒大許家印與萬科郁亮 折射兩個管理層營商邏輯｜企業熱評

郁亮把握到中國房地產的政策轉角，能洞察地產的三個轉變階段，知道寒冬已至，活下去是最重要，極力保存實力。(閱讀更多)

8、內地商品期貨普跌 大宗商品牛市是否終結｜巨子點評

穀賤傷農，農產品價格適當提高有利於財富再分配向農民傾斜，符合共同富裕理念。考慮到國企在中國糧食貿易中佔有支配地位，短期農產品價格大幅下降的概率較低。(閱讀更多)