港股四周連升告終　三板塊急瀉　惟飲品股顯勢頭｜一周回顧

港股結束連升四周的升勢，上周下跌749點或約2.9%，報25377點，全個十月累升801點或3.3%，北水上周淨流走11億元，不過今個月累計淨流入97.8億元。



部分消費股回升，百威亞太（1876）績後大升，上周累升11.1%，報21.45元，創兩個半月新高。集團收入按年倒退2.2%至18.8億美元，溢利為3.5億元，按年升一成。董事會聯席主席楊克在分析員會議上表示，預計大宗商品價格在來年會持續上升，集團最近告知中國的批發商，集團的核心+品牌會在下月起在特定城市加價，加幅介乎3%至10%。

另外，蒙牛（2319）累升7.1%，報49.55元，與1月8日53.85元高位距離僅8%，頗為強勢。國泰君安預計蒙牛的收入將於2020年至2023年期間實現15.4%的年均複合增長率，存估值提升空間，目標價為57.9港元，予「買入」評級。

內險績後瀉 平保六連跌

雖然飲品股顯勢頭，不過，內險、火鍋、線上醫療卻錄得大跌。平保（2318）連跌六日，累跌13.3%，報55.9元。集團第三季純利按年大減31.2%至236.3億元人民幣，而新業務價值為78.5億元人民幣，按年更是大跌33.6%，較上半年的跌11.7%更為嚴重。平保管理層季績後在分析員大會上表示，下調今年壽險新業務價值目標，由「錄得正面增長」至「至少下跌雙位數」，對明年新業務價值更是不給予指引。

至於國壽（2628），集團首三季營業收入為7,277.1億元人民幣，按年增長5.2%，淨利潤為485億元人民幣，按年升3%，新業務價值按年下降19.6%。國壽股價同樣績後下跌，上周五（29日）跌3.1%，報13.56元。

國家衛生健康委組織起草《互聯網診療監管細則(徵求意見稿)》，線上醫療平台大跌，平安好醫生上周大跌三成，創2019年8月新低。

海底撈關近150間店 線上醫療大瀉

上周表現最差的藍籌股是海底撈（6862），其股價「跌跌不休」，上周大跌25.3%，報21.8元，自2月16日85.8元高位大跌逾73%，並創2019年3月新低。大行據渠道調查發現，海底撈有可能在年底前暫停營運100至150間虧損門店，佔門店總數的6%至9%，並大幅影響盈利表現。美銀證券大削今、明年的盈利預測分別削減63%至4.1億元和大減39.5%至17.6億元，目標價下調至28.7港元，重申「中性」評級。

恒生科指連升三周後再次下跌，上周跌5.6%，報6375點。國家衛生健康委組織起草《互聯網診療監管細則（徵求意見稿）》，中金指內地規範互聯網診療監管，料影響線上處方藥銷售。線上醫療平台大跌，平安好醫生（1833）上周大跌三成，報37.85元，連跌四個月，創2019年8月新低。阿里健康（0241）上周累跌22%，報9.83元，創近22個月新低。