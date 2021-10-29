建行上季多賺15.6%　至9月底惠普金融貸款近1.8萬億元人民幣

建設銀行（0939）公布截至今年9月底止第三季業績，歸屬股東淨利潤為788.53億元（人民幣‧下同），按年增15.61%，營業收入為1,916.32億元，增幅為8.86%。其中利息淨收入為1,520.6億元，增幅為4.2%；手續費及佣金淨收入為271.75億元，增幅為4.7%。

在今年首三季該行股東淨利潤為2,321.53億元，按年增長12.79%，經營收入為6.83%。期內利息淨收入為4,481.45億元，增長4.87%，淨利差及淨利息收益率分別為1.94厘及2.12厘，較去年底收窄0.1個百分點及0.07個百分點，與利率市場化﹑產品結構變化及存款競爭劇烈等因素影響。

手續費及佣金淨收入為966.13億元，按年增6.21%。

減值損失1432億元

建行指出截至今年9月底，減值損失1,432.56億元，按年減少185.07億元，其中信用減值損失1,420.43億元，按年跌11.95%。不良貸款為2,788.55億元，較去年底增加181.26億元；不良貸款率為1.51%，下跌0.05個百分點。撥備覆蓋率為228.55%，提高14.96個百分點。

該行又指出，截至今年9月底核心一級資本充足率為13.4%，一級資本充足率為13.96%，資本充足率為17.25%。

截至今年9月底，該行向客戶貸款及墊款總額為18.47萬億元，較去年底增加10%，其中公司類貸款為10.35萬億元，個人貸款為7.77萬億元。

該行又指出，針對公住房租賃業務貸款餘額為1,162.76億元，普惠金融貸款餘額為1.79萬億元，較去年底增加3,693.9億元；涉農貸款總額為2.39萬億元，較去年底增加3,116.59億元。