保利協鑫達成復牌條件　申請下周一恢復買賣

自今年4月1日起停牌的保利協鑫（3800）發出公告，指出復牌引指所載的所有條件已達成，因此將於下周一（11月1日）上午9時復牌。

公司指出，在今年5月4日及7月29日發公告，董事會獲聯交所告知，就其復牌施加5項條件，包括就德勤在核數師函中提出若干關注事項進行適當的獨立核查，評估對公司業務營評及財務狀況的影響，披露核查的發現及影響，並採取適當補救措施。同時根據上市規則，刊發所有未披露的財務業績並解決任何審核修訂。證明遵守上市規則第13.24條（即公司經營的業務，不論由其接或間接進行，須有足夠業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，以保證公司證券得以繼續上主市地位），公布所有重要資訊供股東及投資者評估公司狀況。以及證明公司設有充足內部監控及程序，以遵守上市規則。

公司指出，確認其已對導致停牌的問題進行整改並全面遵守上市規則，結果令聯交所滿意，亦確認已達致以上5項復牌指引所載的所有條件。

保利協鑫停牌前報1.98元，市值為496.24億元。