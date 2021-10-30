美股收市｜三大指數齊創歷史新高　Tesla升3.4%破頂　富途瀉逾8%

週五美股三大指數同時創歷史新高，也是今年表現最好的一個月。特斯拉（TSLA）再升3.43%，收市報1114美元，股價破頂。微軟周五升2.24%，超越蘋果成全球市值最大的上市公司。成分股中星巴克（SBUX）因來自中國的收入低於預期而面臨壓力，股價下跌6.3%。熱門中概股普遍下跌，富途再跌8.65%。



美股收市，標準普爾 500 指數上漲 0.19% 收於 4,605.38 點，道瓊斯工業平均指數上漲 89.08 點或 0.25%，收於 35,819.56 點。納斯達克綜合指數上漲 0.33% 收於 15,498.39。三者均收於歷史新高。

在宣布第三季度收益和收入低於預期後，亞馬遜（AMZN）周五再跌 2.15%。蘋果（AAPL）的收入首次低於華爾街預期，股價跌1.8%。

由於iPhone、iPad 和 Mac 的供應限制超出預期，這間科技巨頭的季度收入低於預期，是自 2017 年 5 月以來首次。而周五一跌，令蘋果全球市值最大上市公司的桂冠拱手讓給微軟。

三大指數連續第四周上漲。周五也是本月最後一個交易日，迄今為止，按月計標普 500 指數和納斯達克指數上漲超過 6%，創下去年 11 月以來表現最好的月份，而道指按月也漲超過 5%。