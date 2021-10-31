陳茂波：料今年全年經濟增長逼近6.5%

財政司長陳茂波今（31日）在網誌表示，本港上半年出口表現強勁，內需動力逐漸恢復，帶動香港經濟在上半年按年增長7.8%。明（11月1日）即將公布第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，按照近數月穩固的情況來看，他相信經濟增長仍不俗。

料第三季GDP增幅低於上半年

陳茂波解釋，從貿易和消費相關的指標看來，香港經濟的復蘇在近數月更形穩固，考慮到今年上半年經濟反彈力較預期強勁，疊加去年下半年基數較高，第三季經濟按年增幅應低於上半年。

陳茂波亦引述數據指，本港貨物出口總值在上半年急升30%，其後動力雖然略為放緩，但第三季增幅仍達22.7%。近月本地疫情受控，市民增加外出消費。上半年零售銷售貨值升8.4%，食肆總收益亦回升0.5%。加上電子消費券的派發，進一步提振零售及餐飲業的市場氣氛。8月份零售業銷貨值亦上升11.9%。他相信，即將發布的零售銷售及食肆收益等數據，均會反映市面持續暢旺的氣氛。

（財政司長陳茂波網誌圖片）

展望今年第四季，陳茂波相信因環球經濟增長已有見頂回落跡象，香港貨物出口的增速料將放緩。本地方面，就業和收入情況改善，加上消費券計劃效應，與消費相關行業的表現將會繼續得到支持。政府在8月中預測2021年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

基層實質平均工資率仍有待回暖

在勞動力及薪金方面，陳茂波指，經季節性調整的失業率由今年初7.2%的十七年高位，大幅回落至第二季的5.5%，第三季更下降至4.5%，為去年首季以來的低位。工資和薪金的增長速度亦在第二季稍為加快。受疫情影響嚴重的零售、住宿和餐飲服務業的就業人數亦觸底回升，合計在第三季按年上升3.5%。此外，營商氣氛普遍有所改善，有利商業投資活動的恢復。

陳續指，雖然經濟保持穩步復蘇的勢頭，但要令聘用大量基層勞動力的行業受惠，經營環境及展望須持續改善。根據統計處的資料顯示，今年6月的平均工資率按年升幅輕微加快至1.1%。不過，以整體甲類消費物價指數做參考，扣除物價變動後，實質平均工資率仍跌0.3%。這數字反映即使今年來的經濟持續改善，但對較基層的打工仔來說，實際的體感溫度也許還有待回暖。

港府8月中預測2021年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前趨勢，料全年實際增長數字逼近預測區間的上限。（資料圖片）

冀推進與內地通關 為港經濟復蘇提供動力

陳茂波強調，政府正進一步調整防疫抗疫的措施及安排，希望盡快推進與內地恢復人員的正常往來，為本港的經濟復蘇，提供重要支持動力。他又指，能夠與內地免檢疫「通關」，對維持本港樞紐地位非常重要。