內地家品商貝特集團開始招股　入場費2424元｜新股IPO

內地家品生產商貝特集團控股（1491）在10月30日至11月5日期間招股，招股價介乎1元至1.2元，每手2,000股，入場費2,424.18元。

該公司計劃公開發行1.25億股股份，當中1,250萬股公開發售，集資最多1.5億元。貝特集團預期11月12日掛牌，智富為獨家保薦人。

根據招股書資料顯示，所籌集得的資金約55%將用於建設新生產廠房；約7.9%用於提高生產效率；約2.1%開發智能製造系統；約15%用於擴大市場的銷售及營銷網絡；約10%加強設計及開發能力；以及10%用作一般營運資金。

貝特集團控股（1491）在10月30日至11月5日期間招股，招股價介乎1元至1.2元，每手2,000股，入場費2,424.18元。（招股書截圖）

業務以代工生產為主要收入來源

貝特集團主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家居必需品，如洗衣用品、家居清潔用具，以及廚房用具。產品主要以代工生產（OEM）或原廠委託設計代工（ODM）方式生產並售予國際品牌商，或授權代理以供海外市場作為批發商或零售商轉售。另有自有品牌（OBM）業務，而OEM產品為主要收入來源，佔今年首四個月收入74.1%。

招股書顯示，貝特集團2020年收益3.85億元（人民幣•下同），按年升14%；毛利升20.8%至1.14億元，毛利率29.7%，較上年度改善1.6個百分點；全年溢利4,625.2萬元，多賺35.8%。

該公司產品銷往20多個國家及地區，主要包括美國、英國、德國及澳洲。截至2018年、2019年及2020年12月底止，以及截至2021年4月底止4個月，海外銷售分別貢獻公司總收益的約99.1%、98.6%、98.9%及99.7%，其中向美國的銷售產生的收益貢獻較多，分別約44.9%、44.4%、46.3%及26.9%。