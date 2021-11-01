內地個人訊息保護法今日起實施　不得過度收集訊息和大數據殺熟

據《經濟參考報》11月1日報道，《中華人民共和國個人訊息保護法》於2021年11月1日起施行。法律明確不得過度收集個人訊息、大數據殺熟，對人臉訊息等敏感個人訊息的處理作出規制，完善個人訊息保護投訴、舉報工作機制等，充分回應了社會關切，為破解個人訊息保護中的熱點難點問題提供了強有力的法律保障。

針對App過度收集個人訊息、公共場所安裝攝像頭和人臉識別設備等個人訊息保護中的熱點難點問題，個人訊息保護法給出回應，包括處理個人訊息應當具有明確、合理的目的，並應當與處理目的直接相關，採取對個人權益影響最小的方式；在公共場所安裝圖像採集、個人身份識別設備，應設置顯著的提示標識；所收集的個人圖像、身份識別訊息只能用於維護公共安全的目的。

針對越來越多的企業利用大數據分析、評估消費者個人特徵用於商業營銷的「大數據殺熟」問題，個人訊息保護法給予明確禁止，規定個人訊息處理者利用個人訊息進行自動化決策，不得對個人在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇。

專家表示，個人訊息保護法將促進訊息數據依法合理有效利用，為數字經濟健康發展提供法律保障。中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，個人訊息保護法明確了個人訊息的權屬權益，未來網路平台利用個人訊息需要從用户獲取授權，也將在使用、存儲過程中承擔更多訊息保護的責任。