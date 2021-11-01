受惠油價上漲　沙特阿美Q3利潤按年增長158%

綜合媒體報道，全球最大的石油公司沙特阿美第三季度利潤增至1,141億里亞爾（約304億美元），上年同期為442億里亞爾，按年增長158%，超過了預期的291億美元。

受原油價格和產量上升的推動，第三季度，自由現金流為287億美元。季度股息為187.5億美元。

沙特阿美及其他大型石油公司從全球經濟復甦中受益，今年以來，全球經濟復甦推動原油價格上漲約65%，達到每桶80美元以上。 這幫助沙特阿美超越蘋果公司，再次成為全球最賺錢的公司。

作為歐佩克+協議的一部分，沙特阿拉伯結束了今年早些時候實施的單邊減產，石油產量增加也推動了沙特阿美的業績上漲。 沙特阿拉伯第三季度的平均原油日產量為960萬桶，高於第二季度的850萬桶。

沙特阿美首席執行官Amin Nasser10月31日在聲明中稱，「全球經濟仍面臨一些阻力，部分原因是供應鏈瓶頸，但我們樂觀地認為，在可預見的未來，能源需求仍將保持健康。」

隨着油價從疫情的影響中恢復過來，沙特阿美的股票今年上漲了近9%，市值超過2萬億美元。沙特阿美每年750億美元的股息是全球最大規模的股息，也是沙特的重要資金來源。擁有沙特阿美98% 股份的沙特政府正試圖縮小預算赤字。2020年，隨着新冠病毒的傳播，能源價格下跌，該國預算赤字急劇上升。

然而，即使在原油價格飆升的情況下，沙特阿美並沒有向股東支付更多現金。 相反，該公司利用現金降低了負債率，其負債率已從2020年底的23%降至17.2%。

沙特阿美還堅持今年約350億美元的資本支出計劃。該公司正在推進將最大產能提高到每天1,300萬桶的計劃，該計劃將在2027年左右完成。