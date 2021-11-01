濠賭股普遍下挫　澳博跌逾2%　港股跌255點｜持續更新

美國聯儲局議息為本周重點之一，市場關注「收水」步伐以及預估加息時間，同時亦留意澳洲央行、英倫銀行等央行的利率政策會議。港股方面，似乎打破10月「傳統股災月」魔咒，惟恒指上周累計仍瀉749點，終止連續4周的升勢，上周五收市報25377點；今早「黑期」跌約50點在25370點附近，料恒指今早低開。



多隻股份今復牌，如裕承科金（0279）、百富環球（327）、雷蛇（1337）、保利協鑫（3800）；另比亞迪（1211）公布配股集資約138億元，每股配售價276元，較上周五收報296.6元，配售價折讓6.95%，可留意今早股價。



【14:11】港股午後跌勢維持

港股午後維持跌勢，最新報25121點，跌255點，國指最新報8900點，跌61點，科指最新報6277點，跌98點。

澳門政府剛於中午公布上季賭收，按年跌40%，濠賭股股價多向下，澳博（0880）跌2.1%，報5.69元，金沙（1928）跌0.8%，報17.64元，永利（1128）跌1.9%，報6.87元，銀娛（0027）跌0.8%，報41.75元。

【12:07】恒指半日跌278點

港股低開低走，恒指半日跌278點或1.1%，午報25098點；恒生科指跌108點或1.71%，午報6266點；恒生國指跌75點或0.84%，午報8886點。大市成交額817.16億元。

藥明生物（2269）半日瀉6.25%，午報111元，成交額達11.33億元；阿里健康（0241）亦瀉6.8%，午報9.16元，暫為表現最差的藍籌。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）亦拖累大市，分別下挫2.2%及2.4%，午報470.4元及159.1元。美團（3690）亦跌1.04%，午報266.8元。快手（1024）瀉3.6%，午報99.75元。

汽車股亦回吐，比亞迪（1211）半日跌2.6%，午報289元；吉利（0175）跌2.4%，午報26.4元；長汽（2333）瀉3.6%，午報33.85元；恒大汽車（0708）亦跌1.9%，午報3.67元。

平保（2318）逆市升1.3%，午報56.6元。

保利協鑫（3800）午報3.22元，半日揚62.6%，成交額90.33億元。

裕承科金（0279）半日飆2.1倍，午報0.28元。

【11:30】雷蛇逆市曾倒升8%

騰訊（0700）、阿里（9988）拖累大市，齊跌逾2%。

雷蛇（1337）先跌後升，曾一度倒升逾8%，高見2.12元，最新報2.03元，仍漲3.6%，成交額9,580萬元。雷蛇跌近4% 懶理大股東持股獲洽購消息｜港股異動

恒指最新跌近300點，二萬五點拉鋸，現報25083點，成交額暫為769.39億元。

【10:42】恒指跌近400點穿二萬五

恒指最新跌近400點，穿二萬五點，報24980點，科指挫逾2%，報6240點。

騰訊（0700）急瀉逾3%，報低見465元，失守50天線；最新報466.8元，仍跌2.95%。

【10:20】日經指數曾抽升逾700點

亞洲主要股市早段個別走，日經225指數最多抽升751點或2.6%，暫高見29644點，最新仍飆721點或2.5%，報29541點。

南韓首爾綜合指數最新報2983點，跌26點或0.87%。

【10:14】阿里巴巴領跌 港股挫逾300點

港股再跌逾300點，最新跌318點或1.26%，報25058點。

阿里巴巴（9988）挫逾2%，報159.2元。

滙豐（0005）、友邦（1299）亦挫逾1%。

【10:00】恒指跌幅略收窄至逾200點

恒指跌幅收窄，最新跌252點或1%，報25124點；恒生科指跌86點或1.3%，報6289點。

保利協鑫（3800）續揚82.8%，報3.62元。

中遠海控（1919）亦挫6.8%，報11.26元。

藥明生物（2269）跌3.3%，報114.5元。

汽車股倒車，比亞迪（1211）吉利（0175）跌2.8%，報26.3元；長汽（2333）瀉5.7%，報33.1元。長城汽車上季少賺1.72%至14.16億人幣 收入按年增一成

時代電氣（3898）逆市升9%，報40.65元。

【09:40】體品股向下

創維（0751）續揚逾7%，報4.66元，成交額1.41億元。

體品股李寧（2331）挫1.6%，報85.1元；安踏（2020）亦瀉2.5%，報118.6元。

快手（1024）急挫逾4%，報99.25元，失百元大關。

【09:34】比亞迪跌幅擴至逾4%

大市開市後，跌幅擴大至逾200點，恒指最新跌262點或1.03%，報25115點；科指跌1.3%，報6289點；大市成交額達118.26億元。

比亞迪（1211）跌幅擴大至逾4%，報284.4元。

阿里（9988）、美團（3690）齊挫逾2%，報159.2元；騰訊（0700）跌逾1%。

【09:20】恒生指數低108開點

恒生指數低開108點或0.43%，報25268點；恒生科指開跌364點或0.57%，報6339點；恒生國指開報8926點，跌35點或0.39%。大市成交額達39.03億元。

比亞迪（1211）開跌1.55%，報292元；吉利（175）則升1.1%，報27.35元；其增持電動車品牌，以約56.02億人幣代價收購極氪已發行股本約10.34%，完成後，持股將增至54.47%。

騰訊（0700）開跌近1%，報476.4元；阿里巴巴（9988）低開1.2%，報161.1元；美團（3690）跌近1%，報267元；快手（1024）則升0.1%，報103.6元。

滙豐（0005）低開1.3%，報46.55元；友邦（1299）開升0.5%，報88.25元，平保（2318）挫3.04%，報54.2元。

保利協鑫（3800）停牌半年後，今早高開71.7%，報3.4元。停牌7個月終復牌！ 保利協鑫高開72% 近9億資金力捧

百富環球（0327）復牌跌兩成，報4.3元。