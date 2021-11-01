美聯儲收水在即 比亞迪高位配股 港股料五十天線整固｜早市部署

港股上周失守二萬六兼連跌四日，本周市場聚焦在美聯儲的議息結果上，投資者廣泛預期今次聯儲正式宣布啟動縮減買債計劃。在美聯儲收水前，藍籌股接連出現配股消息，繼消費股李寧後，新能源車股比亞迪亦宣布配股消息，集資總額逾138億元，影響大市氣氛，估計恒指今日未能跟隨周五美股三大指數創新高而明顯向好，反而先行在50天線(25314點)上下整固機會較高。



日股料成今日亞洲區內表現最好

今早日本股市開市向好，日經225指數升逾2%，主因周日日本眾議院選舉投票出爐，自民黨議席數雖然較發布公告前有所減少，但是實現了單獨過半數，與公明黨合計的執政黨議席數確保了「絕對穩定多數」。市場預期，選舉完成後，新任首相岸田文雄將可以獲得更大政治力量，專注推出經濟刺激措施，以挽救仍舊受疫情困擾而疲弱的經濟，從而推動日股今早明顯造好，料會成為今日亞洲區內表現最突出的股市。

Tesla股價再破新高，10月份累計急漲逾43%，比亞迪趁高位配股抽水138億。（Reuters）

Tesla再破頂 惟料未能支撐比亞迪

上周五美股三大指數創新高，當中微軟造好，股價破頂，市值升至突破蘋果公司，成為美股市值一哥。至於電動車廠Tesla(特斯拉)股價再升3%，再創新高，10月份累計急漲逾43%，創去年11月以來的最大月度漲幅。

不過Tesla的升勢，相信亦未能進一步推高港股上市的同業比亞迪。皆因上周五比亞迪公布業績，第三季盈利倒退27.5%，其後於收市後公布配股，將配售5000萬股新H股，相當於擴大後股本1.7%；每股配售股份的配售價276元，較前收市價折讓6.2%，配售所得款項總額預計約138億元。

停牌半年的保利協鑫今復牌 中期虧轉盈賺24億元

另外，今日值得留意太陽能龍頭股保利協鑫(03800.HK)宣布復牌，股份自今年4月1日起停牌至今多月，終於達致復牌指引所載之所有條件。董事會認為集團有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，因此業務屬可行及可持續發展。

同時，集團早前已經宣布，今年中期業績錄得虧轉盈，收益錄得87.79億億人民幣(下同)，按年增加22.3%，純利24.07億元(上年同期虧損19.96億元)。