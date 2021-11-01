澳門10月賭收按年跌40%

撰文：黃捷
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澳門博彩監察協調局公布，10月博彩收入43.65億元(澳門元‧下同)，按年大跌40%，按月亦下跌25.75%。

今年首10個月，累計賭收721.52億元，按年增長57.3%。

澳門賭收