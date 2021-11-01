中國統計局長：做好保供穩價　提升汽車晶片供給能力

據《路透》報道，中國國家統計局局長寧吉喆表示，2021年前三季度國內經濟總體保持恢復態勢，但三季度以來不穩定不確定因素增多，經濟恢復勢頭有所放緩，因此要全力做好保供穩價惠企工作，並深入開展關鍵產業鏈補鏈強鏈專項行動，提升汽車晶片供給能力。

中國官媒《求是》雜誌11月1日刊登他的署名文章並稱，三季度以來，全球疫情和國際環境更趨複雜，內地階段性結構性周期性因素交織，能源原材料價格上漲，供給約束顯現，有效需求不足，企業生產經營困難加大，經濟恢復勢頭有所放緩。要積極釋放內需潛力，加快推動「十四五」規劃重大項目落地。

「積極推進產業數字化和數字產業化，加快培育先進製造業集群。加強國家戰略科技力量，抓緊儲備和啟動一批新的關鍵核心技術攻關項目」，寧吉喆指出。

他還稱，積極的財政政策要提升效能，加快專項債發行進度，儘快形成實物工作量。穩健的貨幣政策要靈活精準，保持流動性合理充裕。

稱要糾正運動式「減碳」工作

對於節能減排，他表示，要加強形勢研判和政策儲備，合理引導社會預期。有序推進碳達峰碳中和，糾正運動式「減碳」，避免「一刀切」，更多依靠市場機制促進節能減排降碳。

同時，穩定大宗商品價格，保障農業、能源、原材料有效供給。還要落實穩房價穩地價穩預期措施，促進房地產市場平穩健康發展。

受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲以及疫情防控等多重因素影響，中國10月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49.2續降至20個月低點。分析人士認為，政策應從供需兩端同時發力，提振內需並暢通供應鏈。