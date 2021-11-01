美資企業選港作地區總部數量降至18年低　中資駐港則創新高

政府實施港區國安法，以及防疫「清零策略」的觀點，一直被外界認為是削減本港作為全球金融中心吸引力，以致外資撤離香港。政府10月初發稿，指今年駐港外資公司數目創新高，反映本港營商環境依然優越。不過，近日統計處最新公布有關報告的詳細數字，顯示以香港作為地區總部的美資及日資公司數目，均呈下跌趨勢。

根據最新數據顯示，截至6月1日，地區總部設在香港的美國公司有254家，上年同期為282家，按年降幅接近一成，是自2003年以來最低，當時地區總部設在香港的美國公司有242家。

此外，日資公司駐港總部今年亦按年跌約7%，至210間。相反，中資公司駐港總部則創新高；中國內地公司數量按年增加5％，至252家。目前，在港設立地區總部的公司中，來自中國內地和美國的公司佔比相若，兩者均為約17%。

另外，歐洲公司駐港總部的數量未有太大升跌，也沒明顯趨勢；以英資公司為例，今年有138間在港設立地區總部，按年升5%；法國公司則按年減5%。

若以整體來計，即包括駐港地區總部、地區辦事處及當地辦事處，合共9,049間，個別數字為1,457間、2,483間及5,109間。其中，美資有1,267間，為2010年來最少；日資有1,388間，亦是近4年最少；中資有2,080間，則是歷來新高。