上月中國百城新樓價按月升幅為年內最慢　長三角新樓樓價更下跌

中指研究院發布10月百城房價指數。數據顯示，10月新房價格按月漲幅降至年內低點。

數據顯示，上月百城新建住宅平均價格為每平方米16,189元（人民幣‧下同），按月上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個百分點，已連續4個月漲幅收窄，新房價格按月升幅，降至年內低點。按年上漲3.08%，升幅較上月收窄0.32個百分點。具體來看，65城新房價格按月上漲，揚州、濟寧、煙台位居漲幅前三位。

從區域來看，10月長三角新房價格出現近20個月以來首次按月下跌，跌幅為0.03%。珠三角、山東半島新房價格按月均處年內較低水平，分別為0.06%、0.14%。但京津冀受部分城市新房價格結構性上漲帶動，按月上漲0.28%。

長三角區域內，部分前期市場較活躍的城市均出現不同程度降温，如上海、南京、合肥等新房價格按月均由漲轉跌，寧波按月漲幅收窄，杭州跌幅略有擴大。

料市場季內見底

中指院稱，進入10月，雖有國慶黃金周促銷優惠等活動加持，但多地房地產市場依舊延續前期低迷態勢。展望未來，隨着調控政策逐步趨穩，信貸政策邊際寬鬆預期增強，四季度市場有望逐步築底回穩。

從漲跌城市個數看，59個城市二手住宅價格按月下跌，數量為年內最高。各主要城市群市場下行態勢明顯，珠三角城市群二手住宅價格按月繼續下跌，跌幅擴大至0.24%；長三角價格按月漲幅收窄至0.02%，達年內最低水平；京津冀、山東半島價格按月均止漲轉跌，跌幅分別為0.12%、0.06%。

中指院認為，四季度樓市調控政策存邊際調整預期，部分城市房貸利率、放款周期等信貸端政策或有所改善。臨近年底，房企在銷售壓力及資金壓力下，推盤積極性將有所提升，各類促銷優惠活動或將持續。