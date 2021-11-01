比亞迪全日穩守配股價　三大因素支撐「跌幅無咁大」

新能源車王比亞迪（1211）宣布今年內第二次配股，以折讓價逾6%配股籌138億元。今日股價雖受壓，不過跌幅較預期細兼穩守配股價，日內低位曾見280.6元，較配股價276元，仍高出2%。專家直言，今日大市一度跌逾400點，比亞迪「跌幅較想像中少」。



比亞迪276元配股 全日處於配售價之上

比亞迪上周五收市後宣布，配售5,000萬股新H股，相當於擴大後股本1.7%；每股配售股份的配售價276元，較前收市價折讓6.2%，配售所得款項總額預計約138億元。款項淨額擬用作補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，今日的股價表現「較預期中跌得少」，主要是由於三大因素影響。

第一，市場一早預期集團有集資需要，畢竟新能源車的資本開支規模高，特別是集團的三電核心科技，即是電池、電機及電控技術，前景獲市場看好，因此對公司配股集資的看法並非負面，認同公司的資金需要。第二，集團的新能源車銷量理想，平均保持每月銷量約6萬架，比美國新能源車王Tesla（特斯拉）還要高出1萬架。第三，今次負責比亞迪逾百億元配股的配售代理名氣度高，分別是中金、高盛及美林，可助公司引入一批基金大戶。

今次負責比亞迪逾百億元配股的配售代理分別是中金、高盛及美林(公司公告)

回看年初宣布配股 股份上板後2日已創新

翻查資料，比亞迪於今年1月份曾以每股225元，發行逾1.3億股新H股，配股集資299億元。當時宣布配股後，股價表現亦未有明顯受壓，在1月21日配售股份上板當日，股份仍能先跌後回升，更在其後兩日，再創出當時的上市新高位278.22元。不過在配股後一個月，股價跟隨大市向下，累挫逾7%。

陳政深指出，未有貨的投資者，若希望趁股價調整時上車，可以留意股價是否有機會回落到275元至280元左右入貨。

長汽上季盈利倒退 股價日內最多挫7%

另一間車股長汽，宣布第三季業績後，今日出現「見光死」，股價全日最多挫逾7%，低位報32.55元。長汽及比亞迪和同業一樣，出現季度盈利倒退的問題。據Wind數據顯示，今年第三季度，12家乘用車企（A股上市）中，有8家凈利潤出現不同程度的下跌，佔比達67%。主要是受到變種病毒在東南亞蔓延，尤其是芯片產業鏈重地馬來西亞疫情的重擊，持續傳導至內地汽車產業。

長汽第三季營業總收入289億元（人民幣‧下同），增長10%。淨利潤14億元人民幣，按年下滑2%，符合市場預期。首三季盈利為49億元，只達到券商全年預期的58%，主因芯片持續短缺影響，不過均價上升有助抵銷部份負面影響。

陳政深指出，長汽的業績雖然不算太差，不過現時估值升至逾30倍市盈率，已經相當反映了市場的樂觀預期。認為股價仍有下跌機會，第一個阻力位看30元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指出，長汽現時估值升至逾30倍市盈率，已經相當反映了市場的樂觀預期。（路透社）

專家分享選股心法 首看供應鏈管理能力

對於如何挑選汽車股，他提供一個挑選心法：「不是看車款有幾Sexy；反而是看那間車企的供應鏈管理能力最高」。情況就如同國際品牌豐田Toyota 及Volkswagen（大眾汽車﹑又名福士）等，都是憑藉供應鏈及物流控制能力高，才能夠屹立不倒。因為一台汽車的組成，往往需要逾十萬粒零配件，是十分精密的工藝。

而內地汽車品牌中，他認為比亞迪專注在新能源車領域，加上有自家電池，擁有獨特的優勢。其次，會選擇長汽及吉利汽車。

據年報顯示，比亞迪的業務範圍，分為三大板塊，包括（1）汽車產銷業務、（2）手機製造業務、以及（3）二次充電和光伏產品，分別佔總營收約47%、41%及12%。

比亞迪除了以汽車製造聞名，同時是中國第二大電動汽車電池供應商，位居寧德時代之後。特別是比亞迪的新一代磷酸鐵鋰電池——刀片電池，一向受市場注視。該電池最先搭載於比亞迪漢車型上。

比亞迪的應付款為266.1億元，較去年底增長了186.73%。公司指這主要是動力電池業務增加所致。(公司公告)

資金需求高 比亞迪應付款額急增近兩倍

刀片電池的優點在於，體積能量密度與主流三元鋰電池持平，在相同體積下所儲存的電量也相差無幾，不過安全性表現卻遠遠超出三元鋰電池。今年以來，市場多次傳出，Tesla有意引入比亞迪的刀片電池。不過集團尚未正式確認。

電池發展優勢雖強，不過資金壓力亦高。比亞迪第三季度財報中，其應付款金額急增引起市場關注。截止9月30日，比亞迪的應付款為266.1億元，比2020年12月31日的92.8億元增長了186.73%。公司指這主要是動力電池業務增加所致。受困於原材料價格上漲，近期消息指比亞迪正計劃對動力電池進行漲價。