港股升幅略收窄至近400點　比亞迪漲逾3%返配股前水平｜持續更新

道指周一歷史性首次突破36000點，與標指和納指齊破頂，兼創收市新高。道指收市仍升94點或0.26%，報35913點。標指收市攀升0.18%，報4613點。納指收市報15595點，進賬0.63%。特斯拉（Tesla）亦再創新高，突破1,200美元關，收市仍升8.5%，報1208.59美元，連續第4個交易日創新高。



港股方面，昨日失守50天線，收報25154點；隔晚中概股造好，帶動今早「黑期」升約500點，在25620點附近；料港股或有望重上50天線及終止五連跌。



【10:02】比亞迪重上配股前水平

汽車股比亞迪（1211）升幅擴大至3.8%，高見298元，重上宣布配股前水平，最新報296.8元，仍升3.3%。

吉利（0175）亦升3.1%，報26.9元；長汽（2333）同樣升3%，報34元；廣汽（2238）漲2%，報7.15元。

藥明生物（2269）反彈1.8%，報113.5元。

友邦（1299）漲2.1%，報89.7元；平保（2318）升0.53%，報56.9元。

【09:44】科指跑贏大市 飆近4%

恒指最新報25601點，升447點或1.78%；科指漲236點或3.76%，報6515點。

嗶哩嗶哩（9626）高開近一成，見639元，最新報630元，仍升8.43%，成交額達7,516.15萬元。

另外，快手（1024）飆7.51%，報107.4元；網易（9999）漲4.46%，報159.3元；阿里巴巴（9988）升3.5%，報165.1元；騰訊（0700）微升1.7%，報477.6元。

保利協鑫（3800）轉升2.2%，報3.68元。

泡泡瑪特（9922）漲逾13%，報54.9元。

【09:20】恒生指數高開454點

恒生指數高開454點或1.81%，報25609點；恒生科指高開183點或2.92%，報6463點；恒生國指開報9070點，升171點或1.93%。大市成交額達33.73億元。

騰訊（0700）高開1.9%，報478.6元；阿里巴巴（9988）高開4.2%，報166.2元；美團（3690）升4%，報278.2元；小米（1810）亦升1.6%，報21.6元。另外，百度（9888）開升5.5%，報165.7元；嗶哩嗶哩（9626）飆升一成，報639元。

保利協鑫（3800）吐3.9%，報3.46元。

贛鋒鋰業（1772）高開9%，報156.5元；該公司表示與Tesla及特斯拉（上海）簽署《產品供應合同》，約定自明年1月1日起至2024年12月31日，供應電池級氫氧化鋰產品。

泡泡瑪特（9992）高開5.2%，報51元；該公司今年第三季度整體收益，按年錄得75%至80%正增長。