Tesla突破1200美元　Elon Musk被聯合國勸捐60億　推特火爆回應

Tesla（美：TSLA）近日股價不斷飆升，周一再飆8.49%，收市報1,208美元，其創辦人Elon Musk的身家增加240億美元，達到3,351億美元，是股神巴菲特身家的三倍，其後他被聯合國勸捐60億美元，並在社交平台上火爆回應。

據彭博億萬富豪指數，Elon Musk相對於Amazon（AMZN）創辦人貝索斯的領先優勢也擴大，後者財富為1,430億美元，而巴菲特以1,041億美元的淨資產排名第10位。

Tesla各大股東的身家亦在迅速膨脹，新加坡交易員Leo KoGuan上周作為該公司第三大個人股東浮出水面，其財富淨值達到121億美元。自2018年以來才成為Tesla較大投資者的甲骨文創始人Larry Ellison的持股價值已經達到181億美元，幾乎是他所持有甲骨文股權金額的四分之一。

巴菲特慷慨的慈善捐贈可能是他與Elon Musk財富差距日益擴大的部分原因。巴菲特每年都會將自己所持有巴郡股票的一部分捐贈給各種慈善機構。91歲的巴菲特在6月份曾表示，他過去16年的捐贈金額總計410億美元。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）署長David Beasley近期點名呼籲Elon Musk採取行動，「站出來，給予一次性的幫助，只要60億美元就能挽救全球4,200萬人的生命」。

Elon Musk隨後在Twitter上回應稱，若證明60億美元能解決全球飢餓，立刻賣股捐錢。而David Beasley其後表示，已經準備好和Elon Musk面談，無論地球還是太空，都可以奉陪。