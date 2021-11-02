滙豐調查：海外企業加大佈局大灣區　香港成首選切入點

滙豐最新調查顯示，國際企業放眼於粵港澳大灣區的發展機遇，四分之三的受訪企業計劃在未來三年內擴大在大灣區的業務規模，而香港成為國際企業進入大灣區開展業務的首選切入點。

《滙豐商貿領航》調查於今年9月訪問了來自10個市場逾2,100間企業，包括美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、阿聯酋、馬來西亞、新加坡以及澳洲。超過一半的受訪企業預計，未來三年大灣區的經濟增長將在中國保持領先，其中馬來西亞和新加坡的受訪企業中，更分別有74%和61%認為大灣區將實現更快增長，反映當地業界對區域間發展前景感樂觀。

調查顯示，對海外企業而言，大灣區最大的吸引力在於更高的科技發展水平，這一點得到最多受訪企業的認可（35%）。其他吸引海外企業投資的因素還包括集中及先進的研發能力（31%）、充足的高技術勞動力（31%），以及快速增長的中產階級群體和龐大的消費市場（31%）等。

眾多的海外企業計劃未來三年內在大灣區加大投資，其中科技與創新（38%）成為受訪企業的首要投資重點，其次是提高供應鏈可靠性（33%）、加強數碼化建設（33%）、與當地企業建立合作夥伴關係（33%），以及改善自營分銷網絡（32%）等。

調查亦顯示，在進入大灣區開展業務時，大多數受訪國際企業（73%）選擇將第一站放在香港、廣州、深圳和澳門四個城市。其中香港成為最多受訪企業（37%）選擇的切入點。而廣州、深圳則以完善的產業供應鏈、強大的科技創新能力受到受訪國際企業（各有13%）的青睞。