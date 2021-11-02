歐冠昇：香港上市體系靈活　正檢視推行SPAC的上市機制

數碼港今日（2日）舉辦「數碼港創業投資論壇」，以「創投展韌力 機遇締成就」為題，探討個別產業的發展及機遇，香港交易所集團行政總裁歐冠昇在會上表示，香港作為中西文化匯聚的地方，對新經濟企業有吸引力，是不少企業家尋求IPO上市的投資市場，並正檢視推行特殊目的收購公司（SPAC）上市機制。



歐冠昇指，今年上半年，中國初創企業的融資額為530億美元，當中包括AI科技、電子商務等。香港擁有經驗豐富的投資者，又是文化、商業的集中地，是不少中國IPO赴港原因。他表示，SPAC能夠補充傳統新股上市渠道的不足，而上市機制會在保障投資者以及吸引創新企業中取得平衡。

歐冠昇：香港上市體系完整靈活 更吸引全球投資者

香港交易所（0388）於2018年更改《上市規則》，歐冠昇表示這吸引不少生物科技公司來港上市，今年全球對這些公司的投資額已超過570億美元，現時香港更是全球第二大生物科技公司融資中心。另外，新經濟股的佔比，由2018年的4%增加至今的12%，貢獻不容忽視。

歐冠昇表示，港交所最快2022年第4季推出新股IPO平台FINI （Fast Interface for New Issuance），讓上市程序更數碼化，讓提升赴港上市效率及吸引力。他又指，現時正處於後疫情時代，數碼化亦為社會消費模式帶來改變，各個行業均有連接性，企業間應該協力實踐共同繁榮。

香港IPO融資資金達2,885億 TMT企業佔41%

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼數碼港投資者網絡主席周駱美琪表示，今年「數碼港投資者網絡」的會員已經超過100人，數碼港已經投放了逾5億資金在這些初創企業，當中有86%為TMT公司，這些公司多是有著大數據、金融科技、智慧生活等概念。

她又指，截至2021年3月，香港IPO融資資金達2,885億，當中TMT企業佔最多數至41%。而這些IPO當中，有五成九是新經濟集團。