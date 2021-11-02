Rivian擬融資84億美元　將成美股近10年來第三大IPO

據財聯社報道，亞馬遜支持的電動汽車創企Rivian，提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，其在美國上市的目標估值超過530億美元。這幾乎與傳統汽車製造商本田（Honda Motor）目前的市值不相上下。

Rivian計劃通過首次公開募股（IPO）融資最高接近84億美元，這將使其成為美國過去十年融資規模第三大的IPO。該公司表示，將以每股57美元到62美元的價格出售1.35億股股票，融資規模在77億至83.7億美元之間。

獲予估值530億美元

Dealogic的數據顯示，自2011年以來，只有三家公司通過上市融資超過80億美元。阿里巴巴在2014年上市時籌集了創紀錄的250億美元，現已更名為Meta的Facebook在2012年上市時籌集了160億美元，而Uber在2019年籌集了81億美元。

Rivian將於下周在美國納斯達克證券市場開始交易，代碼為「RIVN」。摩根士丹利、高盛和摩根大通是該公司上市的主承銷商。

自2020年以來，電動汽車領域中的不少公司已經成為最熱門的投資目標。尤其是對SPAC投資者而言，他們正在積極尋找下一個特斯拉。

雖然Rivian旗下電動貨車和皮卡銷售尚未規模化，但其估值甚至可能高於法拉利，僅略低於本田、通用汽車或及Rivian支持者之一的福特汽車，躋身全球市值最高的汽車公司系列。目前，本田、福特和通用的估值分別約為550億美元、710億美元和800億美元。

Rivian公司一直在大力投資以提高產量。2021年9月份，該公司推出高端全電動皮卡R1T，試圖擊敗特斯拉、通用等老牌競爭對手。

Rivian披露，2021年上半年虧損近10億美元。截至9月，公司R1T電動皮卡和R1S電動SUV在美國和加拿大市場的預訂量約為48,390輛。

目前，Rivian正在實施雙軌發展戰略，為亞馬遜生產電動貨車，同時開發針對富有消費者的電動皮卡和SUV。

亞馬遜及福特皆有持股

亞馬遜2021年10月底披露，公司持有Rivian20%的股份，並訂購了10萬輛Rivian電動貨車，旨在減少碳排放量。據Rivian提交給SEC的文件，福特也持有Rivian超過5%的股份。

值得注意的是，Rivian在消費和商用貨車市場都面臨來自各類汽車製造商的激烈競爭。福特上周表示，旗下F-150 Lightning電動皮卡的訂單已超過16萬，而其Transit電動商用貨車已經「全部售罄」。與此同時，通用汽車正在加速生產電動貨車、SUV和皮卡。