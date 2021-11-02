全球兩大化肥商警告﹕產品價格仍上揚　食品通脹料加劇

化肥價格飆升使美國農户種植成本大幅飆升，並導致農户開始轉變種植方式。然而，全球兩大頂級化肥商近日發出警告，化肥價格的飆漲態勢還將持續。這意味着，全球食品通脹可能會進一步加劇。



《財聯社》報道，全球最大化肥公司——加拿大Nutrien Ltd．公司上調了全年業績預期，因預計強勁的農作物價格將支撐化肥支出。該公司在聲明中稱，在創紀錄需求和農作物強勁利潤的推動下，所有主要市場的鉀肥價格都在繼續上漲。

無獨無偶，全球最大濃縮磷肥生產商美盛（Mosaic Co．）也在一份聲明中表示，「預計（化肥）價格上漲勢頭將持續」。美盛表示，由於該公司今年四季度90%的銷量已經被預售，部分客户進一步要求預付2022年二季度的款項。

隨着天然氣價格的飆升，一些歐洲工廠被迫停產或減產，化肥價格也隨之飆升。據Green Markets的數據，美國鉀肥和尿素（一種氮肥）的現貨價格今年已經上漲了一倍多。

化肥價格的飆升引發了人們的擔憂，市場擔心農民可能會減少化肥購買，或者將更多土地轉向種植需要較少化肥的作物。

代肥價格上揚，或促使美國玉米農戶轉種大豆。（資料圖片）

據報道，化肥價格飆升可能導致美國農民種植玉米的利潤明年下降約四分之一，這可能促使他們將數百萬英畝的土地轉向種植成本較低的大豆，從而進一步推高大豆庫存。

農業專家、Hightower Report的聯合創始人Terry Roggensack預計，美國作為全球最大玉米生產國，其玉米生產者按運營成本計算的回報可能會跌至每英畝430美元左右。玉米比大豆和小麥等其它作物需要更多的肥料。

Roggensack指出，農民們可能會發現種植大豆更有吸引力，因為這種農作物按運營成本計算的回報是每英畝500美元。如果許多種植者都開始轉變種植方式，全球大豆庫存可能會大幅增加，而美國和巴西的大豆產量已經預計將達到創紀錄水平。

食品通脹或加劇

由於種植成本上升，玉米等主要農作物產量的下降可能會推高作物價格，從而加劇食品通脹。

化肥價格飆升已經令不少分析師調低了對明年玉米種植面積的預期。主要用於玉米的氮肥的成本大約是一年前的兩倍。據Green Markets的數據，昂貴的化肥價格可能會將美國玉米種植者的生產成本推高16%。

歐洲最大的天然氣和化肥公司之一雅拉在10月底表示，歐洲飛漲的燃料和天然氣價格可能會導致全球農業產量驟降，全球範圍內部分國家可能陷入糧食危機。

聯合國糧農組織10月發布的全球食品價格指數及穀物供需簡報數據顯示，隨着穀物和植物油價格上漲的推動，9月全球糧食價格連續第二個月走高，並再度刷新了十年來的最高水平。