港9月零售額按年升7.3%　遜預期　政府﹕消費券短期內支持零售業

政府統計處今日（2日）公布，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為280億元，按年上升7.3%，低於市場預期。今年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升11.9%。按年比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8%。

在9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年上升30.5%。今年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升17.6%。按年比較，今年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升43.5%。

扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升4.7%。今年8月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年上升10%。按年比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升6.8%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，9月按年比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升48.3%。另一方面，9月按年比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌4.9%。

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升3.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升1.6%。

冀廣泛接種疫苗讓經濟全面復蘇

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在9月繼續按年顯著增長7.3%。第三季合計同樣上升7.3%，部分反映消費券計劃的提振作用。經季節性調整後按季比較，第三季的增長率為3.7%。

發言人又指，本地疫情維持穩定以及就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內應會繼續支持零售業。然而，幾近冰封的訪港旅遊業，會繼續制約恢復的程度。為了讓零售業以至整體經濟能夠更全面地復蘇，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種。