零售管理協會：消費券計劃結束　市場氣氛或再陷於低迷

政府統計處今日（2日）公布，9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為280億元，按年上升7.3%，低於市場預期。今年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升11.9%。按年比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8%。

香港零售管理協會指，首9個月的升幅是8%，若與2018年同期比較，仍錄得接近三成的跌幅，正如協會早前預期，隨著市民的消費力於8月首兩個星期釋放後，9月的銷情回復一般狀態，故9月升幅較8月輕微回落。

冀推出第二輪消費券計劃

協會指，第二期消費券於10月1日發放，有會員表示市民的購物意欲再次回升，但消費力在第二周開始漸漸回落，推動力不及8月第一期時強勁，市民消費較之前理性，加上臨近年尾，有部份市民的消費可能延至11月尾至12月初，甚至聖誕節。

協會估計，短期內零售業的經營環境依然困難，業界擔心一旦消費券計劃完結，市面的消費氣氛將再度陷於低迷狀況。

另外:協會歡迎政府近期強化「外防輸入」措施，為日後逐步有序恢復與內地通關創造有利條件，冀盼能盡快恢復香港和內地居民正常往來，若全面通關仍需要一段長時期，協會希望政府考慮推出第二輪消費券計劃，支持受影響的行業得以繼續營運，使相關行業的員工有穩定的生計。