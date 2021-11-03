美股收市｜三大指數齊創新高　Avis股價升一倍　Tesla跌3%

標普500 、道指、納指周二齊齊再創歷史新高，強勁的企業盈利讓投資者對年底的反彈充滿信心。第三季度表現超預計的汽車租賃巨頭Avis（CAR）股價周二飆升超過一倍。與克羅格電子商務合作消息傳出後，家品股Bed Bath & Beyond（BBBY）的股價盤後再飆升逾50%。



美股收市，道瓊斯工業平均指數漲138.79點至36,052.63；標準普爾500指數上漲0.4%至4,630.65；納斯達克綜合指數上漲0.3%至15,6449.60。是連續第三個交易日三大指數均創下歷史新高。

標普500成份股中，雲端科技公司Arista股價飆升2成。開市前公布財報的兩家運動服飾零售商股價表現迥異，Under Armour（UA） 股價飆升16.5%，表明該公司在首席執行官帕特里克·弗里斯克 (Patrik Frisk) 的領導下，在改善品牌形象方面取得了進展；而另一爲人熟悉的服飾品牌Ralph Lauren股價卻大跌9.7%。

疫苗股輝瑞（PFE）上季盈利急升逾4倍，股價上漲4.15%；莫德納（MRNA）股價也升3.4%。

過去一個月股價漲逾50%的特斯拉，周二跌逾3%。此前有報道稱該汽車製造商正因通信錯誤召回11,700輛汽車，公司創始人埃隆馬斯克推文指特斯拉尚未與租賃巨頭赫茲（HERTZ）簽署合同。

熱門中概股普遍下跌，低過本港收市價，阿里巴巴ADR（BABA）和騰訊音樂（TME） 都有超過4%跌幅，教育股新東方（EDU）和好未來（TAL）分別跌7.6%與6%。