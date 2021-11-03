美聯儲議息前　炒股不炒市　半導體股逆市發力｜早市部署

美聯儲本港時間明日（周四）凌晨2時公布議息結果，市場料宣布縮減1,200億美元買債計劃成數極高。雖然美股連日創新高，不過恒指連日受壓，上日即使裂口高開後，亦未能維持，出現單日轉向由升轉跌。至於上日內地股市表現亦乏力，上證綜指跌至逾兩個月低位，一度跌穿3500點大關。因此，港股方向要觀察內地股市走向，若內地股市繼續乏力回升，港股二萬五關難守穩，短線宜炒股不炒市，可留意半導體股。



內房陸續公布銷售數據

多間內房股相繼公布上月銷售數據，其中合生創展（0754）上月銷售額為總合同61.36億元人民幣(下同），按年增加76.78%。單計物業銷售額為59.88億元，按年增86.5%。不過有多間內房上月銷售額倒退，融信中國（3301）上月總合約銷售額為131.67億元，按年跌10.5%，合約銷售面積為43.63萬平方米，每平方米售價為3.02萬元。另外，金地商置（0535）公布上月銷售額為55.57元，按年跌29.69%，合約銷售面積為35.07萬平方米，銷售均價為1.58萬元。

內房貸款投資規模能否擴大，宜關注官方0月房地產貸款以及房地產開發貸款餘額等數據，自有分曉。（資料圖片），

評級機構穆迪報告指，多家內房出現債務違約問題，將加速市場拋售內房高息債券令行業再融資風險高企，在融資環境緊張等因素下，預計未來6-12個月內房銷售將維持疲軟。

不過，近期內地的房地產貸款投放規模有回升。據上海證券報報道，10月份，無論是按月還是按年計，房地產貸款投放規模均有較大幅度回升。金融機構對房地產融資已基本回復正常。暫時來看，自9月以來，人行、銀保監及多名重磅金融官方人物發聲，要求銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理，保持房地產信貸平穩有序投放，料有助內房度過債務難關。不過具體投放金額、規模，市場應關注國家統計局的10月房地產貸款以及房地產開發貸款餘額等數據證實。

半導體憧憬加價

另外值得留意的板塊是半導體股。雖然上日大市高位轉跌，表現疲弱，不過半導體卻仍能逆市向好，當中華虹半導體收市升近5%。板塊向好主要由於半導體供不應求，產品有議價能力。據最新媒體報道，多家晶圓廠商訂單理想，聯電方面表示，晶圓代工廠的產能仍供不應求，客戶仍在搶產能，聯電2021年產能已銷售一空；此前，亦有媒體報道，台積電未來兩年5nm和3nm的產能已經被搶購。與此同時，晶圓今年也在持續漲價。因為成本上升，主要的晶圓代工廠報價明年第一季度可能再度上漲。聯電、力積電、世界先進等代工廠今年已漲價20%-30%，但隨著台積電8月份率先加價，聯電、力積電、世界先進等預計於明年一季度跟進漲價，漲幅約8%-10%，部分熱門產品漲幅超10%。