恒指跌幅收窄至約百點　小米曾挫逾4%　油股齊向下｜持續更新

美國聯儲局當地時間周二（3日）展開一連兩日議息會議部署收水，美股三大指數續破頂兼創收市新高，道指曾反覆升174點高見36088，收市漲138點或0.39%，報36052。標指收市進賬0.37%，納指反覆揚0.34%。另外港股表現偏弱，恒指昨日收市跌54點或0.22%，報25099；連跌六日累挫逾千點。「黑期」最新跌近70點在二萬五水平附近，料港股仍在二萬五爭持。



【14:23】恒指跌幅收窄至約百點

恒指午後跌幅收窄至約100點，現報24990點；科指跌54點或0.87%，報6259點。小米（1810）午後跌幅擴大，曾跌逾4%，低見20.1元，最新報20.35元，仍跌3.1%。高盛下調小米2021年至2023年收入預測3%，目標價由29.5元降至29.3元，維持「買入」評級。

油價亞市午盤跌逾1%，油股亦下跌，中石油（0857）午後曾跌近2%，低見3.58元；中石化（0386）跌逾1%，中海油（0883）跌0.5%。

【12:20】信義系捱沽

恒指半日跌242點或0.97%，午報24857點，失守二萬五關，半日大市成交額678億元。信義光能（0968） 半日跌8.5%，午報14.06元，為表現最差藍籌。

科指跌1.34%，午收6229點。科技股下跌，騰訊（0700）跌0.6%，午報461.2元；阿里巴巴（9988） 跌1.8%，午報158.7元；美團（3690）亦轉跌0.07%，午報270.8元；微盟（2013）挫一成，為表現最差科指成份股。另外，快手（1024）挫逾半成，午報94.65元。

內房股反彈，佳兆業（1638）半日彈一成半，午報1.22元；綠城中國（3900）升8.2%，午收10.54元。

友邦（1299）半日挫2.8%，午報85.75元；港交所（0388）跌1.1%，午報459元；平保（2318）亦跌0.45%，午報55.7元。

【10:31】阿里巴巴插近3%

恒指最新跌逾200點或0.94%，報24864點；恒生科指亦跌84點或1.34%，報6229點。

友邦（1299）挫逾2%，報86.1元。

阿里巴巴（9988）亦插2.8%，報157元。

【10:08】內房股逆市上揚 佳兆業飆逾一成

恒指最新再轉跌120點或0.48%，報24979點，再失25000點關；科指亦跌49點或0.78%，報6264點。

信義系全跌，信義光能（0968）挫逾6%，報14.4元；信義玻璃（0868）亦跌3.6%，報20元。

內房股逆市上揚，佳兆業（1638）飆一成，報1.17元；綠城中國（3900）漲逾6%，龍光集團（3380）升逾3%，旭輝控股（0884）漲1.7%，恒大（3333）亦微升0.9%。

【09:42】體品股造好 李寧飆近7%

恒指轉升，現報25161點，升61點或0.25%；科指亦上揚18點或0.29%，報6332點。大市成交額達165.61億元。

騰訊（0700）亦轉升0.13%，報464.6元；美團（3690）升幅收窄至1.55%，報275.2元。阿里巴巴（9988）仍跌0.56%，報160.7元。

保利協鑫（3800）再插9.7%，報2.89元。

體品股造好，李寧（2331）漲6.7%，報87.35元；安踏（2020）升3.7%，報123.1元；特步（1368）升4.1%，報10.66元。

中遠海控（1919）漲5.5%，報12元。

【09:20】恒指低開38點

恒生指數低開38點或0.15%，報25060點；恒生科指低開4點或0.07%，報6309點；恒生國指開報8845點，跌18點或0.21%。大市成交額35.32億元。

騰訊（0700）微微低開0.43%，報462元；阿里巴巴（9988）跌1.05%，報159.9元；美團（3690）則升2.36%，報277.4元。另外，快手（1024）挫1%，報99.05元；嗶哩嗶哩（9626）吐0.3%，報612元。

友邦（1299）吐1.6%，報86.8元；平保（2318）亦跌0.09%，報55.9元；滙豐（0005）跌0.5%，報46.8元；渣打（2888）低開3.5%，報49.75元。

保利協鑫（3800）再吐3.1%，報3.1元。

贛鋒鋰業（1772）漲1%，報150元。

融信中國（3301）飆逾半成，報3.13元。