恒指轉升　體品股造好李寧飆近7%　保利協鑫瀉近一成｜持續更新

美國聯儲局當地時間周二（3日）展開一連兩日議息會議部署收水，美股三大指數續破頂兼創收市新高，道指曾反覆升174點高見36088，收市漲138點或0.39%，報36052。標指收市進賬0.37%，納指反覆揚0.34%。另外港股表現偏弱，恒指昨日收市跌54點或0.22%，報25099；連跌六日累挫逾千點。「黑期」最新跌近70點在二萬五水平附近，料港股仍在二萬五爭持。



【09:42】體品股造好 李寧飆近7%

恒指轉升，現報25161點，升61點或0.25%；科指亦上揚18點或0.29%，報6332點。大市成交額達165.61億元。

騰訊（0700）亦轉升0.13%，報464.6元；美團（3690）升幅收窄至1.55%，報275.2元。阿里巴巴（9988）仍跌0.56%，報160.7元。

保利協鑫（3800）再插9.7%，報2.89元。

體品股造好，李寧（2331）漲6.7%，報87.35元；安踏（2020）升3.7%，報123.1元；特步（1368）升4.1%，報10.66元。

中遠海控（1919）漲5.5%，報12元。

【09:20】恒指低開38點

恒生指數低開38點或0.15%，報25060點；恒生科指低開4點或0.07%，報6309點；恒生國指開報8845點，跌18點或0.21%。大市成交額35.32億元。

騰訊（0700）微微低開0.43%，報462元；阿里巴巴（9988）跌1.05%，報159.9元；美團（3690）則升2.36%，報277.4元。另外，快手（1024）挫1%，報99.05元；嗶哩嗶哩（9626）吐0.3%，報612元。

友邦（1299）吐1.6%，報86.8元；平保（2318）亦跌0.09%，報55.9元；滙豐（0005）跌0.5%，報46.8元；渣打（2888）低開3.5%，報49.75元。

保利協鑫（3800）再吐3.1%，報3.1元。

贛鋒鋰業（1772）漲1%，報150元。

融信中國（3301）飆逾半成，報3.13元。