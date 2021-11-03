渣打大跌逾半成　懶理季績符合預期　大行評級不一摩通最牛看68元

渣打（2888）昨日公布第三季成績表，法定稅前盈利達9.96億美元，按年增長1.29倍，勝過預期；稅前溢利按年上升44.3%至10.75億美元，亦符合預期。惟大行對該行季績看法不一，花旗給予目標價52港元，而摩通則維持增持評級，目標價68港元。

渣打績後今早開市跌3.5%，見49.75元，截至早上11時，跌5.04%，報48.95元；而隔晚倫敦股價收市報466.1便士，跌7.9%，折合約49.37港元。

摩通料第4季或回購 維持增持評級

渣打業績公布後，多間大行相繼發出報告並對未來目標價作出調整。摩根大通發表研究報告，指渣打第三季業績表現強勁，撥備前利潤和收入都高於集團預期，包括淨利息收入高於預期2%，成本符合預期，帶動撥備前利潤高過市場預期8%。信貸減值年化率維持低企在14點子，而第三季沒有顯著回撥，因此稅前盈利大致符預期。

摩根大通預期，隨著2023年趨向加息，渣打增長展望見改善，料全球利率每增加50點子，其每股盈利可上升12%。該行又指，渣打管理層預期第4季將會有更多資本行動，估計為股份回購，以目前渣打估值吸引，維持「增持」評級，目標價68港元。

花旗維持「中性」評級 目標價52元

花旗發表研究報告指，渣打整體第三季業績除稅前基本溢利、收入均合符預期；營運支出按季持平，按年增長5％亦符合預期，帶動撥備前利潤好過預期，惟撥備卻高過預期。雖然按年減少70％，但高過第二季的6,700萬美元。

另外，美銀證券亦指渣打第三季稅前純利較市場預期高出6％，季度收入亦勝市場預期，撥備溫和上升。而公司沒有公布新的股份回購計劃，因應普通一級股權資本充足率在14.6％，預計有助派息增長，上調渣打今年派息預期由12美仙升至14美仙。

美銀重申「買入」評級

美銀又稱，渣打重申自2022年起收入增長目標區間在5％至7％，相信已屬保守，因公司對息口敏感度高，而渣打短期盈利能力低，但減值損失已於2022年見頂，重申「買入」評級，目標價58港元。