金管局推兩項新措施　加強本港金融科技力量

金管局今日（11月3日）與投資推廣署合辦本港金融科技界的旗艦活動「香港金融科技周2021」，提供平台予世界各地的參與者分享創新想法、經驗和獨到見解。繼6月公布「金融科技2025」策略1後，金管局今日公布兩項新舉措，進一步加強香港的金融科技力量。

第一項是綠色債券代幣化：金管局與國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心完成了Project Genesis，成果之一是完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證。詳細研究成果已於今日刊載於BISIH網頁。金管局會進一步研究透過政府綠色債券計劃試行發行代幣化綠色債券的可行性。

第二項是反洗錢合規科技實驗室（AML Regtech Lab，簡稱AMLab）系列： 金管局推動合規科技應用的工作進入新階段，今日宣布將於11月5日與數碼港合作推出AMLab系列，五間銀行將會率先聯同數據專家首次應用合成數據，探索使用數碼足印進行更全面的網絡分析。AMLab將加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失。

同時，金管局積極推行「金融科技2025」策略下多項關於數據、跨境金融科技合作、人才發展、央行數碼貨幣和資金援助的舉措，進展良好。其中為建立可用於跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）平台，金管局今日聯同參與的央行機構2及BISIH轄下香港中心公布了mBridge項目下15個潛在商業用例。其中一個用例挑選了跨越四地、11個不同行業的貿易結算交易作為樣本，於平台上展開了測試，預計於2022年進入試行階段，目標是發展出能夠支援整個國際貿易結算流程的系統。

金管局總裁余偉文先生表示，距離金管局公布『金融科技2025』策略至今只有短短五個月，金管局全方位實踐策略，取得長足進展，並豎立了不少重要的里程碑。當局會繼續加大力度發展金融科技，把握機遇，全力建立蓬勃的生態圈，令各階層人士日常得以體會金融科技的價值，享受金融科技帶來的好處。