港交所(0388)宣布加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)及「淨零金融服務提供者聯盟」(Net Zero Financial Services Provider Alliance),實踐對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾,並協助投資者及發行人向低碳轉型,與市場參與者共建可持續金融生態圈。

港交所預期將於2050年之前達到淨零排放的目標,並正制定實行計劃。港交所會與其他世界領先金融機構聯手合作,推動全球向淨零經濟轉型,以協助全球推進《巴黎協定》目標。

行政總裁歐冠昇則指,港交所致力於提升上市公司的氣候相關財務披露水平、建立綠色及可持續金融生態圈,是次加入全球淨零金融聯盟,進一步鞏固集團推動全球低碳經濟轉型的承諾。