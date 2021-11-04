高瓴資本第三季只減倉不加倉　釋放什麼信號

第三季亞洲頂級的私募機構高瓴資本在二級市場上的持倉變動引發市場猜想。

據Wind統計，高瓴二級市場投資團隊在三季度減持寧德時代、良品鋪子以及公牛集團，同時，從凱萊英、泰格醫藥、愛爾眼科和凱利泰的前十大流通股東中消失。

《21世紀經濟報道》11月4日報道，三季度末，高瓴資本出現在六家上市公司的十大股東中，旗下二級市場品牌「瓴仁」管理的基金現身四家上市公司十大股東，還有一級市場品牌「珠海高瓴」以及「寧波高瓴」管理的股權基金共計持有二家上市公司股權。

值得注意的是，和一季度和二季度不同，三季度高瓴資本在二級市場主要是減倉，並無加倉。據了解，近日高瓴資本新的二級市場品牌「瓴仁」團隊進行了對外路演，提及「行業發展周期，安全邊際和成長確定」等投資理念，這是否是其在二級市場上的減持邏輯？

第三季度，高瓴資本在其重倉的醫藥股領域的大幅減持引發市場猜測。凱萊英披露的2021三季報顯示，公司主營收入29.23億元（人民幣，下同），按年上升40.34%;歸母淨利潤6.95億元，按年上升37.26%;扣非淨利潤5.96億元，按年上升30.58%。但是，高瓴退出公司前十大流通股東之列。

2020年10月，高瓴參與了凱萊英的定增項目，以227元/股的價格認購了凱萊英440.53萬股，認購股份佔增發新股總數近一半。認購完成後，截至當年年末，高瓴持有凱萊英440.53萬股，佔總股本的1.82%，是凱萊英第六大股東。半年報時，高瓴仍持有凱萊英超220萬股，為第六大流通股東，但到三季度末，退出在凱萊英前十大流通股東名單。

此外，在愛爾眼科上，高瓴資本也進行了大幅減倉。在二季度末，高瓴持有愛爾眼科超8200萬股，位列第五大股東，而三季度第十大股東持股數量約2200萬股，這意味着高瓴在三季度至少賣出了6000萬股。同樣，高瓴資本消失在醫藥股泰格醫藥和醫療器械股凱利泰的前十大流通股東中。

CRO板塊估值過高

有深圳私募人士表示，凱萊英和泰格醫藥作為CRO的龍頭股，前期均出現較大漲幅，獲利減持，落袋為安，覺得CRO板塊和醫療服務板塊估值貴了。

不過，市場也有不同的聲音，有券商分析師認為，受到《以臨牀價值為導向的抗腫瘤藥物臨牀研發指導原則》中創新藥申報臨牀試驗要以最優藥物（原研藥）作為對照組新政的相關衝擊。

即使大量減持CXO企業，但生物醫藥領域仍是高瓴的重倉。三季度末，高瓴資本旗下的瓴仁卓越長青二期私募證券投資基金持有安圖生物、麗珠集團、華蘭生物等。

此外，高瓴資本在生物醫藥領域也是動作頻頻。今年1月，高瓴投資8000萬元，投資迪安診斷控股子公司凱萊譜，佔股比例為7.6%。2月高瓴出資5.03億元，以每股145元的價格購買華大基因346萬股，定增鎖定期6個月。不僅如此，高瓴資本在今年三季度還調研了長春高新這樣的明星醫藥股。

結構性行情仍是主線

今年8月，成立於2021年7月的上海瓴仁私募基金管理合夥企業完成管理人備案，高瓴資本相關人士也表示，瓴仁投資是一個二級品牌和平台。

在近日的一場路演，瓴仁投資團隊提及價值趨勢投資，包括行業發展周期、安全邊際和成長確定，並指出中國內地以及中國香港市場在經歷了今年以來各種事件之後，已經反映出較為不穩定的預期。

同時，新團隊表示，可預見的未來，結構性行情依然是主線，自下而上精選個股或者具有優秀交易能力的投資者將體現優勢。投研團隊看好電動汽車整車和備件產業鏈、新材料、光伏、儲能等新經濟領域優質個股，也重點關注傳統行業中下游企業。此外，消費和醫藥板塊存在可以甄選的投資配置機會。