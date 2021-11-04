聯儲局主席鮑威爾︰現在還不是加息的時候

美聯儲維持利率不變，本月起縮減買債。該局主席鮑威爾重申，taper結束不是加息的直接信號，可能明年下半年實現充分就業，供應瓶頸、勞動力短缺和通脹高企都會持續到明年後緩解，taper速度在今年12月後將根據形勢改變，「如果需要針對通脹採取行動，聯儲局不會遲疑不決」。

鮑威爾︰現在不是加息的時候

綜合媒體報道，11月3日周三美東時間下午，在近一個小時的記者會中，聯儲局鮑威爾讚揚了美國經濟增速將在四季度重新抬頭，仍預言明年二、三季度高企的通脹會回落，且強調「現在不是加息的時候」。

在評價美國經濟走勢時，鮑威爾稱在新冠Delta變異毒株帶領疫情捲土重來之際，第三季度實際GDP增長明顯放緩，旅行和休閒行業重新受到重創，經濟活動也受到供應瓶頸的限制，特別是在汽車行業。不過今年的總需求非常強勁，隨着疫苗接種取得進展，四季度美國經濟增長應會回升。

在就業層面，鮑威爾稱美國勞動力市場狀況持續改善，對工人的需求仍然非常強勁，但也因疫情復燃而改善步伐放緩，8月和9月平均每月新增28萬名非農就業，低於6月和7月平均每月約新增100萬的步伐，就業增長放緩主要集中在對疫情最敏感的休閒、酒店和教育行業。

拒就提名連任一事置評

他還提到，9月非農失業率4.8%雖較去年12月的6.7%顯著改善，但低估了勞動參與率仍然低迷現狀下的就業缺口。除了人口老齡化和退休之外，青壯年人群的參與率遠低於疫情前，部分反映了與疫情有關的護理需求和對病毒的持續擔憂，隨着疫情得到控制，預計勞動力供應會逐漸改善。

記者會最後，鮑威爾按照慣例，拒絕置評美國總統拜登是否提名他連任聯儲局主席一事。

據多家媒體總結，今日FOMC決議公布後，摩根大通資管的首席全球策略師David Kelly認為，聯儲局可能不會在明年7月或9月加息，而是等到明年12月的最後一次會議再加息。理由是鮑威爾今日極力強調完成taper與開始加息（即收緊政策）之間有很大空間，是兩件截然不同的事情。

道富全球投顧的分析師Michael Arone也稱，聯儲局繼續將通脹描述為「暫時性」的這一事實表明，他們不急於加息，可能會比許多人預期地更長時間令利率保持低位。

在鮑威爾記者會後，CME「聯儲局觀察工具」反映的期貨市場交易員對明年6月不加息的預期從近42%降至逾38%，對明年7月不加息的預期從31%降至28%，對明年12月底之前都不加息的預期從5.5%進一步降至4.8%，也就是說，市場對加息時間表的預期也許快於聯儲局。