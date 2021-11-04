三大角度看聯儲取態鴿味十足　恒指七連跌後有望反彈｜早市部署

投資界稱為是今年美國最重要的聯儲議息會符合預期，美聯儲本月正式開始縮減1,200億美元買債計劃，向退出QE邁出第一步，美國市場反應正面，美股連續第五日創新高，美債息升幅輕微，美元指數更先升後回吐，反映投資者認為今次聯儲會議表明不急於加息，對股市有利。恒指經過連續七日下跌，不過收市位從來未失守二萬五大關，相信今日美國議息塵埃落定，大市有望反彈。



三大角度看美國取態鴿味十足

聯儲局的議息聲明一如預期公布啟動「收水」，認為經濟已取得顯著進展，將目前每月1200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，當中包括100億美元的美國國債購買額度及50億美元的按揭抵押證券（MBS）購買額度。按此進度，預計將在明年6月結束買債。

觀察議息聲明行文及會後記者會，美國取態可謂鴿味十足，先講額度，每月縮減150億美元規模，完全符合早前的會議紀錄，有利控制投資情緒。

第二對於通脹是暫時性或持續性的爭議，美聯儲再度重申是暫時性的，而非持續性。聲明提到，「通脹率居高不下很大程度源於一些暫時性因素」，「與疫情和經濟再開放相關的供需失衡，導致一些行業的價格大幅上漲」。

美匯指數昨晚議息結果公布前，一度抽升至94.2水平，不過已經行人止步，其後更掉頭回落，最新跌至93.86。（美聯社）

美匯先升後回 「減買債不代表將加息 」

最後亦是最重要的，就是對加息步伐指引，主席鮑威爾強調，減碼債券購買，並不意味著即將加息。聯儲局官員們對緊縮政策會保持耐心，但如果通脹水平使聯儲局有理由採取行動，聯儲局並不會猶豫。

因此，綜合上述因素，足以支持美股連續五日走高破頂。同時匯市投資者亦未有再押注美元上升，美匯指數昨晚議息結果公布前，一度抽升至94.2水平，不過已經「行人止步」，其後更掉頭回落，最新跌至93.86

招銀國際發表報告認為，港股估值偏低，恒指市帳率（PB）僅1.04倍，與過往多次出現危機時相若，相信已反映很多負面因素。建議留意板塊輪動機會，包括（1） 由上游行業轉移至下游；（2）估值高板塊轉移至低殘板塊；（3）由非必需消費品轉移到基本消費品。不過該行亦提醒，內地監管、房地產風險，及限電等陰霾未掃除，短期料限制大市估值向上空間，