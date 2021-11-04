恒指轉跌暫企二萬五　汽車股再炒上　長城、小鵬升超5%｜持續更新

聯儲局隔晚議息聲明公布啟動「收水」，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，按此進度，預計將在明年6月結束買債，惟強調「現在不是加息的時候」，維持利率不變。鴿派言論一出，10年期美國債息僅約1.6厘，刺激科技股走勢，納指繼續創新高。至於港股走勢，有望終止七連跌。



【11:34】恒生指數跌7點 報25017點

恒生指數跌7點，報25017點；恒生科指升42點，報6316點；恒生國指報8877點，升20點。

【11:09】恒生指數升121點 報25146點

科技股升幅擴大，騰訊 （0700） 、阿里巴巴 （9988）升近2%，美團 （3690） 升超3%，快手 （1024） 升近3%。

汽車股走強，小鵬汽車（9868）升近6%，比亞迪（1211）升超6%，長城汽車（2333）升近5%，廣汽集團（2238）漲超4%，理想汽車（2015）、吉利汽車（0175）漲超2%。

【09:50】恒生指數升163點 報25186點

香港旅客據報最早或於下月可毋須隔離入境內地，惟最初僅限制在廣東省內活動。六福（0590）升6.36%，報24.25元；莎莎（0178）升5.81%，報1.82元；周大福（1929）升3.99%；利福（1212）升1.65%。

比亞迪（1211）升幅擴大，現揚4.64%，報306.4元。10月新能源汽車銷量為81,040輛，按年增長249%。

【09:20】恒生指數高開116點

恒生指數高開116點或0.46%，報25141點；恒生科指開升49點或0.78%，報6322點；恒生國指開報8897點，升40點或0.45%。

科技股方面，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、快手（1024）高開逾1%，美團（3690）升近2%，京東（9618）升近1%。

比亞迪（1211）升1.78%，報298元。10月新能源汽車銷量為81,040輛，按年增長249%。