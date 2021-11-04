芒格狠批拜登的股票回購稅　讚揚鮑威爾並支持連任

巴菲特（Warren Buffett）的老搭檔、巴郡哈撒韋副董事長查理芒格（Charlie Thomas Munger）在最近的一次採訪中，批評拜登（Joe Biden）政府計劃中的股票回購稅太「瘋狂」，呼籲讓美聯儲（FED）現任主席鮑威爾（Jerome Powell）連任，還稱特殊目的收購公司（SPAC）是「人性之恥」，表示自己絕不會投資。

《新浪財經》報道，在本周的採訪中，芒格批評了拜登政府對股票回購徵收1%附加稅的計劃，稱這「簡直是瘋了」。

芒格說：「這太不理性了，我認為一旦你開始從華盛頓修修補補，就會在某種程度上破壞整個體系。」鑑於巴郡哈撒韋在截至6月30日的18個月裏回購了價值370億美元的股票，該公司可能會受到擬議中的這項稅收的沉重打擊。

這位巴菲特的長期商業夥伴讚揚了美聯儲在疫情期間的干預行動，並呼籲讓美聯儲主席鮑威爾連任。另一方面，他認為美國國會和白宮給經濟注入了太多的刺激，使人們工作更少，加劇了勞動力短缺。「回想起來，我們有點做過頭了，」他說。

最後，芒格排除了押注數字世界收購公司（Digital World Acquisition Corp．）的可能性，這家特殊目的收購公司正準備與美國前總統特朗普（Donald Trump）的媒體業務合併。芒格說：「我從不投資SPAC，它們反映了人性的恥辱。」