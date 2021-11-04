標普：明年約840億美元內房債到期　2023年或放寬調控措施

中國恒大（3333）爆發債務違約危機，引發市場擔心內房企業前景。標普預料，明年中國住宅銷售額將下跌一成；2023年再跌5至10％，認為內地收緊信貸、調控政策拖累了銷售，而恒大及花樣年等企業的情況，進一步打擊準買家的信心。

不過，標普全球評級企業評級部董事鄒宇軒表示，若果大部分內房已在「三條紅線」範圍內，相信2023年政策或有望放寬，包括現時收緊的融資環境。

標普相信，內地調控政策屬中長期措施，如「三條紅線」、房產稅等，是有宏觀目標想要達成的，但不代表不會針對市場負面情況，對政策作出微調及局部放寬；又相信，過度調控不會是政府的目標。

明年約840億美元債到期

另外，受評35間內房企業當中，未來五個季度有400億美元的境外債券到期，其中「B+」或以下評級的內房，將於明年1月迎來第一個到期高峰，全月到期債務逾37億美元；至於境內融資環境同樣不利，受評內房商明年年底前，到期的境內債券高達440億美元。

標普指，隨著到期高峰日益臨近，銷售和回款成為決定內房商償債能力的關鍵，房產稅試點範圍的擴大會增加風險，但具體影響取決於細則。

至於2020年年底，受評開發商商業承兌匯票餘額按年增長30%以上，但金額可控，只佔應付賬款的5%、報表債務的3%。但恒大事件後，供應商接受商業承兌匯票意願下降，實力較弱、失去供應商支持的開發商，現金水平等不同方面或會出問題。