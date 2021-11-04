內媒﹕佳兆業就理財產品逾期問題　今日下午提出方案

佳兆業（1638）已到期理財產品出現逾期情況，午後內媒報道主席郭英成回覆投資者，會在下午出方案。

據內媒報道，在今早8時部份理財產品投資者聚集在佳兆業辦公地嘉里中心尋求兌付方案。隨後交流場地轉移至友誼酒店。現場涉及千及投資者﹑理財產品總金額127億元。

郭英成與現場投資人音頻連線表示，現時因身體原因在醫院；指出公司是負責任，請投資者相信公司有能力及辦法還錢，希望投資者穩定下來，給予佳兆業時間，公司會盡快提供方案。

投資者要求郭英成作出明確時間表及資產處置計劃，他指出會在下午提出方案。投資者及佳兆業代表麥帆﹑錦恒財富主席萬兵等在友誼酒店等待在下午的方案。

至於有網上傳聞「佳兆業集團理財產品逾期」。公司指出由錦恒財富發行﹑由佳兆業擔保的產品出現兌付逾期，公司已第一時間與錦恒財產溝通，共商兌付方案，堅決履行好社會責任。今年以來受嚴峻房地產市場環境，及國際評級機構降評級等多項不利因素影響，公司流動性受到前所未有壓力。公司一直積極籌措資金，加快沉澱資產去化等措施，全力解決當前遇到的問題，將與錦恒財富盡快確定兌付方案，及向投資者公布。

佳兆業以全日低位1.01元收市，跌15.1%，成交額1.58億元。