北水淨買入港股9.27億元　騰訊控股淨買入逾4億居首｜北水動態

港股反彈終結七連跌。恒生指數收漲0.8%，報25225.19點；恒生科技指數漲1.62%，報6375.32點；恒生國企指數漲1.09%，報8953.12點；大市成交1186.1億港元。
北水早盤持續淨流入港股，隨後高位震盪。截至收盤，北水當日合計淨流出9.27億港元，其中，滬市港股通淨流入2.84億港元，深市港股通淨流入6.43億港元。
騰訊控股（0700）、美團（3690）、泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入4.21億港元、2.4億港元、2.03億港元。藥明生物淨賣出額居首，金額為9.16億港元。
此外，A股三大指數集體反彈，午後滬指小幅走高，創業板指漲幅有所回落，市場情緒活躍，漲停股明顯增多。截至收盤，上證指數收盤報3526.87點，漲0.81%；深證成指報14555.27點，漲1.31%；創業板指報3362.25點，跌1.06%。滬深兩市成交1.08萬億元人民幣，連續第10個交易日突破一萬億元人民幣。
南水持續淨流入，早盤一度淨流入超36億元人民幣。截至收盤，南水全日淨流入12.05億元人民幣，其中滬股通淨賣出4,000萬元人民幣，深股通淨買入12.46億元人民幣。
士蘭微、匯川技術、當升科技分別獲淨買入人民幣5.86億元、5.44億元、5.41億元。隆基股份淨賣出額居首，金額為人民幣8.96億元。
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