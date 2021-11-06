雲服務助本港初創拓展海外業務　AWS：業務到哪裡營收就到哪裡

本港近年大力發展創科， 雖然政府提供不少支援，但實際執行時仍會面對不同的困難，亞馬遜網絡服務（AWS）就推出初創支援服務「AWS Activate Program」，可為剛成立的初創提供1,000美元的「AWS Activate credits」限額，免費予初創「試錯」，測試及改進相關的技術。

AWS香港暨台灣總經理王定愷接受《香港01》訪問時表示，初創企業講求「試錯」及創新，但由於欠缺相關人才及資金，因此AWS提供相關援助， 一方面可建立「創科圈」，助初創與投資者、基金等聯繫，以及與其他企業交流；另一方面，AWS亦可通過了解企業需求，提升雲服務水平。

王定愷指，香港金融背景強，因此初創企業主要都是金融科技為主。（受訪者提供）

他又指，即使初創慢慢發展成「獨角獸」，AWS亦會繼續提供不同的免費技術支援，金額則視乎初創的估值及融資水平等，分段提供；由2013年至去年底，AWS已提供約價值約10億美元的支援。

另外，以香港為中心的初創，成立時未必想到日後的發展，一旦使用了AWS的服務，若果將來希望到其他國家及地區發展的話，可利用雲服務的優勢，加快設立平台的「基建」，王定愷以本地初創「pickupp」為例，當公司擴充至馬來西亞時，僅用兩天平台就已經開始於當地投入服務，之後要做的就是建立車隊等「落地」的業務擴張，做到「業務擴張到哪裡，營收就到哪裡。」

問到香港與台灣的「創科圈」有什麼差別時，他笑言香港金融背景強，因此主要都是金融科技為主，近年物流、零售及醫療相關的初創企業亦不斷增加；至於台灣，由於半導體等技術令先，因此較多是提供解決方案的平台，與硬件作一個結合。