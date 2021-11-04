港第三季食肆總收益按年升43.8%　政府：受惠於疫情穩定及消費券

政府統計處今日（4日）公布，今年第三季食肆總收益價值的臨時估計為245億元，按年上升43.8%；食肆購貨總額的臨時估計為80億元，按年上升41.2%。

按食肆類別分析，今年第三季與上年第三季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升61.6%及56.7%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升51.1%及43.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升18.5%及15.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升88.9%及102.4%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升21.2%及18.3%。

今年第三季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升2.1%及0.6%。今年首三季與上年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別上升12.9%及11.4%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在2021年第三季進一步改善。食肆總收益價值在第三季與一年前的低基數比較大幅上升43.8%。經季節性調整按季比較，食肆總收益價值在上一季強勁反彈後進一步增加2.1%。

發言人進一步指出，展望未來，上述利好因素在短期內應會繼續為食肆業務帶來支持。然而，業務改善的步伐會繼續受制於幾近冰封的訪港旅遊業。為了讓飲食業能完全恢復以及令整體經濟能更全面地復蘇，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，以及遵從防疫措施。